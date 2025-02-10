Ultimátum para indocumentados que quieran pisar el Super Bowl: ¿El ICE prepara arrestos masivos?

El próximo Super Bowl, más allá del campo de juego y el espectáculo de medio tiempo, desató una fuerte controversia en Estados Unidos, con serias implicaciones para la comunidad migrante.

Altos funcionarios del gobierno emitieron una advertencia para los migrantes que quieran asistir al Super Bowl, señalando que el evento será solamente para personas con documentos en regla.

Gobierno de EE.UU. advirtió a migrantes que quieran estar en el Super Bowl

La advertencia más contundente provino de Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El funcionario fue claro y directo en su mensaje:

Vamos a aplicar la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa.

¿Habrá presencia del ICE en el Super Bowl?

Lewandowski aseguró la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) patrullando durante el evento deportivo, reiterando la política de tolerancia cero de la administración. La amenaza fue explícita:

Los encontraremos, los detendremos, los internaremos en un centro de detención y los deportaremos.

Esta postura de mano dura fue directamente vinculada a las críticas contra Bad Bunny. Líderes políticos de derecha calificaron como "vergonzosa" la decisión de la NFL, apuntando al rapero puertorriqueño como un "gran enemigo de Trump" y un "activista anti-ICE".

"No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente", mencionó el alto funcionario Lewandowski en el programa The Benny Show.

El artista ha manifestado públicamente su preocupación por las redadas de ICE, incluso modificando sus giras para evitar paradas en Estados Unidos por temor a operativos de detención en sus conciertos.

Sin duda, la advertencia para los migrantes que quieran asistir al Super Bowl se sostiene en una directiva clara: la ley se aplicará, y la seguridad en el evento incluye la persecución de indocumentados.