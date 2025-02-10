CANAL RCN
Internacional

Ultimátum para indocumentados que quieran pisar el Super Bowl: ¿El ICE prepara arrestos masivos?

La dura advertencia del ICE que convierte el Super Bowl en una operación para detener a migrantes sin documentos.

Advertencia Estados Unidos a migrantes Super Bowl
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
05:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El próximo Super Bowl, más allá del campo de juego y el espectáculo de medio tiempo, desató una fuerte controversia en Estados Unidos, con serias implicaciones para la comunidad migrante.

 

Altos funcionarios del gobierno emitieron una advertencia para los migrantes que quieran asistir al Super Bowl, señalando que el evento será solamente para personas con documentos en regla.

Gobierno de EE.UU. advirtió a migrantes que quieran estar en el Super Bowl

La advertencia más contundente provino de Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El funcionario fue claro y directo en su mensaje:

Vamos a aplicar la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa.

¿Habrá presencia del ICE en el Super Bowl?

Lewandowski aseguró la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) patrullando durante el evento deportivo, reiterando la política de tolerancia cero de la administración. La amenaza fue explícita:

Los encontraremos, los detendremos, los internaremos en un centro de detención y los deportaremos.

Esta postura de mano dura fue directamente vinculada a las críticas contra Bad Bunny. Líderes políticos de derecha calificaron como "vergonzosa" la decisión de la NFL, apuntando al rapero puertorriqueño como un "gran enemigo de Trump" y un "activista anti-ICE".

"No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente", mencionó el alto funcionario Lewandowski en el programa The Benny Show.

El artista ha manifestado públicamente su preocupación por las redadas de ICE, incluso modificando sus giras para evitar paradas en Estados Unidos por temor a operativos de detención en sus conciertos.

Sin duda, la advertencia para los migrantes que quieran asistir al Super Bowl se sostiene en una directiva clara: la ley se aplicará, y la seguridad en el evento incluye la persecución de indocumentados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

“Los arrestaremos”: asesor de Trump advierte redadas del ICE por el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Estados Unidos

Inmigración de Estados Unidos confirma su presencia en el Super Bowl 2026 tras la participación de Bad Bunny

Venezuela

Venezuela denuncia incursión de aviones de combate estadounidenses cerca de sus costas

Otras Noticias

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría investiga contratos de bienestar social en la Policía por más de $850 millones

Según la información, los convenios estaban destinados a financiar actividades de bienestar social para los funcionarios de la institución.

Selección Colombia

Así fue el partido entre Colombia y Noruega en el Mundial Sub-20: ¡Cerca de la clasificación!

Así fue el partidazo entre Colombia y Noruega en el Mundial Sub-20: la tricolor empató 0-0, sumó 4 puntos y quedó muy cerca de la clasificación a octavos de final.

Redes sociales

Kimberly Reyes confesó que enfrenta una condición médica, ¿de qué se trata?

Cuidado personal

Estas son las posturas menos recomendadas para dormir, según quiropráctico

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 2 de octubre de 2025