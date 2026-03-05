CANAL RCN
Luto: murió una leyenda del cine y la televisión

Su familia comunicó que la reconocida actriz falleció en su casa y rodeada de mucho amor.

Foto: Freepik.

marzo 05 de 2026
06:05 p. m.
México está de luto debido a que se confirmó la muerte de una de sus actrices más importantes y legendarias.

Ana Luisa de Jesús Quintana Paz, más conocida como Ana Luisa Peluffo, partió de este plano terrenal el 4 de marzo de 2026, a sus 96 años.

Esta reconocida actriz debutó en el cine en 1948 y participó en más de 200 películas. Además, fue la primera que protagonizó una escena cinematográfica con desnudos en México.

Algunas de las películas en las que se destacó Ana Luisa Peluffo fueron 'La venenosa', 'Sed de amor' y 'La casta divina'.

Además, también estuvo presente en novelas muy exitosas como 'Marimar', 'Lazos de amor', 'Carita de ángel' y 'Contra viento y marea'.

Este fue el mensaje con el que la familia de Ana Luisa Peluffo, la legendaria actriz, confirmó su fallecimiento

En un comunicado oficial, los seres queridos de la actriz Ana Luisa Peluffo indicaron que ella falleció en Jalisco, en su vivienda.

"La familia de la actriz Ana Luisa Peluffo informa que falleció en paz, en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo", se inició redactando.

"Los servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada, en apego a su voluntad. Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y compañía. Solicitamos respeto y comprensión en este momento", se agregó.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Ana Luisa Peluffo, la reconocida actriz, tras su muerte

Tras el comunicado de los familiares de Ana Luisa Peluffo, sus seguidores expresaron que se encuentran devastados y que siempre la recordarán.

"Que en paz descanse", "fue muy grande", "qué pena", "fue pionera y excelente artista", "siempre será un baluarte", "la conocí en Pueblo", "un abrazo para su familia" y "fue una mujer muy guapa y elegante", han sido algunos de los mensajes.

 

