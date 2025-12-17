CANAL RCN
Internacional Video

¿Qué vendrá para Zulma Guzmán tras ser detenida en Londres? Estos son los caminos

A la mujer la buscaban por la muerte de dos jóvenes en Bogotá por causa de envenenamiento con talio.

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
08:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Zulma Guzmán, señalada como responsable del envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá, fue hallada en el río Támesis de Londres. Habría intentado quitarse la vida.

Zulma Guzmán habría sido rescatada por las autoridades en un río de Londres: esto se sabe
RELACIONADO

Zulma Guzmán habría sido rescatada por las autoridades en un río de Londres: esto se sabe

La policía británica espera que sea dada de alta para hacer efectiva su captura mediante la circular roja de Interpol. Al parecer, la rescataron sobre las 7:14 (hora local), luego de recibir el reporte de una situación de peligro cerca al Puente de Battersea.

Guzmán fue rescatada del río Támesis

Según medios del país europeo, Guzmán fue rescatada del río tras haberse lanzado. Las autoridades deben esperar su recuperación física para formalizar los procedimientos de detención y evaluar el proceso de extradición.

En Colombia, la investigación ha reunido pruebas significativas sobre su presunta participación. Entre las evidencias se encuentra que supuestamente viajó hasta Brasil para adquirir el veneno.

Cabe recordar que el dictamen de Medicina Legal fue contundente. Las menores consumieron las frambuesas contaminadas después de recibirlas de un falso regalo como domicilio.

Extradición podría efectuarse cuando la den de alta

El expediente del caso incluye imágenes de la llegada del domiciliario que entregó el paquete. Aunque, esta persona no estaría vinculada en doble homicidio.

No es la primera muerte: el antecedente de talio que complica aún más a la fugitiva Zulma Guzmán
RELACIONADO

No es la primera muerte: el antecedente de talio que complica aún más a la fugitiva Zulma Guzmán

Una vez que Guzmán reciba el alta médica, será presentada ante un juez británico quien hará efectiva su captura y revisará que los requisitos solicitados para la extradición. Si nada afecta el trámite, podría efectuarse en poco tiempo.

Se cree que ella llegó a suelo británico el pasado 11 de noviembre. Esto, después de que se emitiera la orden de captura. Con lo que respecta al crimen en cuestión, se dio en abril de este año y las víctimas fueron dos jóvenes de 13 y 14 años respectivamente.

Desde hace algunos días, había sospechas sobre su presencia en Reino Unido. Esto, luego de que apareciera en una entrevista. Al momento de tomar agua, los usuarios se percataron de la botella, según informó Daily Mail.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Placas instaladas por Trump en el paseo presidencial de la fama dejan en ridículo a Biden y Obama

Estados Unidos

Exfuncionario de reconocida universidad era la mente detrás de una red que traficó restos humanos

Artistas

Murió un emblemático actor: fue protagonista de una reconocida serie de televisión

Otras Noticias

Salario mínimo

En esto quedaría el auxilio de transporte para 2026 tras propuesta del Gobierno Nacional

Tras conocerse la reciente propuesta del 12% por parte del Ministerio del Interior, así quedaría el auxilio de transporte.

Ejército Nacional

"No acepto cargos": coronel Rincón negó responsabilidad en escándalo millonario por helicópteros MI-17

El oficial rechazó la imputación de la Fiscalía durante la audiencia.

Shakira

EN VIDEO: Shakira no se quedó atrás y así festejó el título de Junior de Barranquilla

FIFA

La FIFA anunció boletas a 60 dólares para partidos del Mundial 2026

Educación

Esta es la edad ideal para ingresar al colegio en los niños: padres deben tomar nota