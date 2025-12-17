¿Qué vendrá para Zulma Guzmán tras ser detenida en Londres? Estos son los caminos

Zulma Guzmán, señalada como responsable del envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá, fue hallada en el río Támesis de Londres. Habría intentado quitarse la vida.

La policía británica espera que sea dada de alta para hacer efectiva su captura mediante la circular roja de Interpol. Al parecer, la rescataron sobre las 7:14 (hora local), luego de recibir el reporte de una situación de peligro cerca al Puente de Battersea.

Guzmán fue rescatada del río Támesis

Según medios del país europeo, Guzmán fue rescatada del río tras haberse lanzado. Las autoridades deben esperar su recuperación física para formalizar los procedimientos de detención y evaluar el proceso de extradición.

En Colombia, la investigación ha reunido pruebas significativas sobre su presunta participación. Entre las evidencias se encuentra que supuestamente viajó hasta Brasil para adquirir el veneno.

Cabe recordar que el dictamen de Medicina Legal fue contundente. Las menores consumieron las frambuesas contaminadas después de recibirlas de un falso regalo como domicilio.

Extradición podría efectuarse cuando la den de alta

El expediente del caso incluye imágenes de la llegada del domiciliario que entregó el paquete. Aunque, esta persona no estaría vinculada en doble homicidio.

Una vez que Guzmán reciba el alta médica, será presentada ante un juez británico quien hará efectiva su captura y revisará que los requisitos solicitados para la extradición. Si nada afecta el trámite, podría efectuarse en poco tiempo.

Se cree que ella llegó a suelo británico el pasado 11 de noviembre. Esto, después de que se emitiera la orden de captura. Con lo que respecta al crimen en cuestión, se dio en abril de este año y las víctimas fueron dos jóvenes de 13 y 14 años respectivamente.

Desde hace algunos días, había sospechas sobre su presencia en Reino Unido. Esto, luego de que apareciera en una entrevista. Al momento de tomar agua, los usuarios se percataron de la botella, según informó Daily Mail.