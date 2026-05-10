CANAL RCN
Internacional

Otorgan el Nobel de Medicina a un estadounidense y dos alemanes por su trabajo en optogenética

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel recibirán el galardón en una ceremonia oficial en Estocolmo el 10 de diciembre.

El Nobel de Medicina fue para un estadounidense y dos alemanes por su trabajo en optogenética
Foto: AFP

Reuters - AFP

octubre 05 de 2026
06:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2026 por sus descubrimientos sobre la luz y la optogenética, que han ayudado a comprender cómo funciona el cerebro.

VIDEO | “Usted se lo merece”: la emotiva llamada de María Corina Machado con el Comité Nobel Noruego
RELACIONADO

VIDEO | “Usted se lo merece”: la emotiva llamada de María Corina Machado con el Comité Nobel Noruego

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska indicó que Deisseroth, de 54 años, Hegemann, de 71, y Nagel, de 73, fueron seleccionados por sus "descubrimientos relacionados con los canales iónicos activados por la luz y la optogenética".

¿Qué es la optogenética?

En medicina clínica, los investigadores utilizan este método para intentar restaurar la vista en personas que la han perdido la vista a causa de una enfermedad llamada retinitis pigmentosa mediante la inserción de una proteína fotosensible en la retina.

"Mediante la optogenética, los investigadores han podido revelar los circuitos neuronales que controlan recuerdos, sentimientos y comportamientos específicos relevantes para los trastornos neurológicos y psiquiátricos", señaló el comité Nobel.

Los investigadores también esperan que la optogenética pueda mejorar los implantes cocleares, permitiendo una estimulación más precisa del nervio auditivo que los dispositivos eléctricos actuales.

Premio Nobel de Medicina 2025: reconocen a los científicos que descifraron el control del sistema inmunológico
RELACIONADO

Premio Nobel de Medicina 2025: reconocen a los científicos que descifraron el control del sistema inmunológico

El premio será entregado el 10 de diciembre en Estocolmo. Los galardonados recibirán un diploma, una medalla de oro y un cheque por valor de 1,2 millones de dólares de manos del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

La historia de los dos pandas provenientes de China que llegaron a un zoológico en EE. UU.

Brasil

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula van a segunda vuelta por la Presidencia de Brasil

Artistas

Reconocido actor e influencer fue hallado muerto: esto es lo que se ha conocido

Otras Noticias

Colpensiones

Colpensiones: Así cambia la herencia pensional con la nueva ley para quienes no alcanzaron a jubilarse

Así funcionará la devolución de aportes y qué requisitos exige la normativa para proteger el patrimonio familiar.

Barranquilla

Alcalde Char anuncia la ruta directa entre Barranquilla y Nueva York

El anuncio lo dio el alcalde Alejandro Char durante una visita a las instalaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Horóscopo

Horóscopo de hoy, lunes 5 de octubre: predicciones para cada signo

Liga BetPlay

América venció a Llaneros y se consolida en el liderato de la Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones

Medicamentos

Medicamentos para el VIH estarían guardados y miles de pacientes en riesgo de morir