Otorgan el Nobel de Medicina a un estadounidense y dos alemanes por su trabajo en optogenética

El estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2026 por sus descubrimientos sobre la luz y la optogenética, que han ayudado a comprender cómo funciona el cerebro.

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska indicó que Deisseroth, de 54 años, Hegemann, de 71, y Nagel, de 73, fueron seleccionados por sus "descubrimientos relacionados con los canales iónicos activados por la luz y la optogenética".

¿Qué es la optogenética?

En medicina clínica, los investigadores utilizan este método para intentar restaurar la vista en personas que la han perdido la vista a causa de una enfermedad llamada retinitis pigmentosa mediante la inserción de una proteína fotosensible en la retina.

"Mediante la optogenética, los investigadores han podido revelar los circuitos neuronales que controlan recuerdos, sentimientos y comportamientos específicos relevantes para los trastornos neurológicos y psiquiátricos", señaló el comité Nobel.

Los investigadores también esperan que la optogenética pueda mejorar los implantes cocleares, permitiendo una estimulación más precisa del nervio auditivo que los dispositivos eléctricos actuales.

El premio será entregado el 10 de diciembre en Estocolmo. Los galardonados recibirán un diploma, una medalla de oro y un cheque por valor de 1,2 millones de dólares de manos del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia.