Atención: el secretario de Estado Anthony Blinken canceló su viaje a China tras incidente con globo

El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken llamó a su homólogo chino, Wang Yi, para anunciarle que postergaba su viaje al país tras detectar un presunto globo chino en el espacio aéreo de Estados Unidos, lo que calificó de "acto irresponsable".

Blinken "tomó nota" de que China dijo que "lo lamenta", pero "se trata de un acto irresponsable y una clara violación de la soberanía estadounidense y el derecho internacional que socava el propósito del viaje", según un comunicado del portavoz del Departamento de Estado.

.@SecBlinken: "We concluded that conditions were not conducive for a constructive visit at this time. In my call today with Dir. Wang Yi, I made clear that the presence of this surveillance balloon in U.S. airspace is a clear violation of U.S. sovereignty and international law." pic.twitter.com/mRH80Sowrg