"Es mejor ser enemigo que aliado”: Marco Rubio sobre relación de Colombia con EE. UU.

En entrevista con el canal de televisión Univisión Noticias, el senador republicano, Marco Rubio, habló con Luis Carlos Vélez sobre las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

En el diálogo, el periodista Luis Carlos Vélez, le manifestó que son muchos quienes comentan que el gobierno de Estados Unidos, ha sido generoso con los gobiernos de izquierda y con tendencias extremistas en América Latina. Esto, porque EE.UU. es cercano al gobierno de Gustavo Petro, así como la relación que tiene con Venezuela. A lo que le interrogó ¿usted está de acuerdo con eso?"

Marco Rubio: "Yo creo que esta administración lo que ha decidido es ser amigo de nuestros enemigos y enemigos de nuestros amigos. Así que tenemos un presidente por ejemplo en República Dominicana, en Guatemala, en Ecuador que buscan cooperar con Estados Unidos toda una serie de temas y lo que hace es castigarlos. Mientras tanto tenemos un gobierno nuevo en Colombia con tendencias que van en contra de las prioridades de este país, obviamente el régimen en Venezuela. Se ha ignorado el tema de Nicaragua y sobre con estos gobiernos lo que estamos buscando es un arreglo, ¿cómo poder suavizar las condiciones y acercarnos más a ellos?".

El senador republicano fue enfático al afirmar que al fin el mensaje que están mandando es que es mejor ser enemigo de Estados Unidos que amigo. "Es mejor ser enemigo que aliado como Guatemala, Ecuador a quienes maltratamos y a los que son enemigos de este país estamos buscando desesperadamente acercarnos a ellos. Eso es ridículo pero ha creado un incentivo perverso que va teniendo influencia en la manera en la cual se están comportando estos gobiernos de la región", puntualizó.

China y TikTok

Luis Carlos Vélez le habló sobre China y la aplicación TikTok. ¿Usted ha sido muy duro con China, hay preocupación por esto?

Marco Rubio: "Sí, pero no es por los videos.Yo creo que aquí en este país tienen la libertad de ver videos y expresarse libremente, el problema es que cada vez que alguien utiliza TikTok le está entregando a esa compañía todo tipo de datos personales de millones y millones de norteamericanos. En China, no hay compañía independiente, todas las compañías en ese país deben responderle al partido comunista de China".

Por otro lado indicó que "si este partido le dice "queremos tener acceso a todas las fotos, textos, información personal de 50 millones de norteamericanos que usan la app se lo tienen que entregar por ley china o esa compañía no va a existir. Esto es lo que más me preocupa, obviamente sirve como una arma para influenciar la opinión pública en Estados Unidos, ellos pueden determinar si esas opiniones las vamos ampliar y o estas no las vamos a permitir y en un momento de conflicto podemos ver cómo el gobierno comunista chino puede utilizar esa app para influenciar la opinión pública en Estados Unidos".

El político aseguró que lo que más le preocupa son los datos de millones de norteamericanos. "Que tengan los datos de un niños de 16 años no es algo que estoy a favor pero desafortunadamente todas las aplicaciones de tecnología tienen eso. Pero que un gobierno en el extranjero y comunista como este tenga acceso a millones y millones de norteamericanos, le da una ventaja enorme y crea para nosotros una situación peligrosa en un momento de conflicto".

Luis Carlos Vélez: ¿Hoy por hoy los estadounidenses pueden estar tranquilos de que no hay nada raro pasando en términos de seguridad, inteligencia y terrorismo?

Marco Rubio: "En Estados Unidos siempre hay algo ocurriendo. El mundo está lleno de personas que le encantaría matar americanos aquí y llegar al país y tomar actos criminales y terroristas. Sabemos que el gobierno de Irán sigue tratando de asesinar a funcionarios norteamericanos".