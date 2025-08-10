Anuncian acuerdo entre Hamás e Israel para intercambiar rehenes por prisioneros
Donald Trump mencionó estar orgulloso del cumplimiento de la primera fase del Plan de Paz.
Noticias RCN
octubre 08 de 2025
06:14 p. m.
06:14 p. m.
Este miércoles 8 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo entre Hamás e Israel.
Se trata de la primera fase del Plan de Paz propuesto para finalizar la guerra en Gaza, y consiste en el intercambio de rehenes por prisioneros.
Noticia en desarrollo...