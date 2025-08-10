CANAL RCN
Internacional

Anuncian acuerdo entre Hamás e Israel para intercambiar rehenes por prisioneros

Donald Trump mencionó estar orgulloso del cumplimiento de la primera fase del Plan de Paz.

Acuerdo Israel y Hamás
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
06:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este miércoles 8 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo entre Hamás e Israel.

Se trata de la primera fase del Plan de Paz propuesto para finalizar la guerra en Gaza, y consiste en el intercambio de rehenes por prisioneros.

Noticia en desarrollo...

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Suecia

Exmilitar detalló cómo fue maniobrar aviones Gripen: ¿Qué ventajas ofrecen para los pilotos?

México

Militares habrían disparado contra civiles asesinando a seis personas en México: ¿qué se sabe?

Nicolás Maduro

Venezuela pone en marcha despliegue militar en regiones del Caribe: ¿Respuesta a Estados Unidos?

Otras Noticias

Miguel Ángel Russo

Dolor profundo: este fue el sentido comunicado con el que Boca Juniors confirmó la muerte de Miguel Russo

Miguel Ángel Russo falleció este 8 de octubre de 2025, a sus 69 años, tras una larga batalla contra el cáncer.

Secretaria de Movilidad

Ofrecen hasta el 100% de descuento en comparendos a conductores en Colombia: estos son los otros beneficios

La medida estará vigente hasta el 26 de diciembre del año en curso.

Secretaría de Seguridad

Delincuentes se habrían llevado una fortuna en robo a cajero automático en Bogotá: autoridades dieron un estimado

Tecnología

La fiesta tecnológica de OPPO: llega el Reno14, el “AI party bestie”

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional