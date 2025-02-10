¿Qué es la flotilla Global Sumud y cuál era su objetivo antes de ser interceptada por fuerzas israelíes?

La Flotilla Global Sumud, cuyo nombre significa "resiliencia" en árabe, es un convoy de barcos con activistas internacionales que partió el 31 de agosto desde Barcelona, España, con la intención de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El proyecto, que fue reforzado en septiembre con más embarcaciones, llegó a reunir a más de 500 participantes de 45 países, entre ellos latinoamericanos, quienes buscaban ingresar a Gaza para entregar suministros.

¿Por qué fue interceptada la flotilla Global Sumud?

El viaje de la flotilla fue interrumpida por la Marina israelí, que desplegó operaciones para impedir que los barcos ingresaran en aguas bloqueadas.

Desde Tel Aviv, el Ministerio de Exteriores de Israel calificó el movimiento como una "provocación" organizada por Hamás y difundió documentos y pruebas que, según el gobierno israelí, fueron incautados en Gaza y demostrarían el liderazgo y la financiación del grupo terrorista en la flotilla.

El comunicado oficial incluyó además fotografías que mostraría a integrantes de la flotilla compartiendo con miembros vinculados al movimiento islamista y al personal de Hamás.

En el mismo texto, Israel afirmó que “ninguno de los yates provocadores de Hamás-Sumud ha tenido éxito en su intento de entrar en una zona de combate activa o romper el bloqueo naval legal”.

¿Qué pasará con la flotilla Global Sumud tras ser interceptada?

Las autoridades israelíes anunciaron que todos los activistas detenidos serían deportados a Europa, aunque no especificaron a qué países.

El canciller griego, George Gerapetritis, aseguró que los pasajeros de los buques interceptados se encuentran “en buena salud” y fueron trasladados al puerto de Asdod.

Dos activistas colombianas estaban participando en le flotilla Global Sumud

El caso tuvo un impacto en Colombia debido a la participación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, dos activistas nacionales que formaban parte de la flotilla y fueron detenidas por las fuerzas israelíes.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X anunció la expulsión de la delegación diplomática israelí en Bogotá y la denuncia del tratado de libre comercio entre ambos países.

¿Han habido otras flotillas anteriormente?¿Qué ha pasado con ellas?

No es la primera vez que activistas internacionales intentan llevar suministros por mar hacia Gaza.

En ocasiones anteriores, embarcaciones extranjeras con ayuda han sido interceptadas por Israel, que mantiene una política de impedir cualquier ingreso marítimo al enclave.

Según la ONU, la situación humanitaria en Gaza es crítica, pues el territorio enfrenta riesgo de hambruna en medio de una ofensiva israelí que comenzó tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.