Presidente le abrió las puertas a Nicolás Maduro en caso de que renuncie: ¿A qué país sería?

Faltando un par de semanas para que el 2025 acabe, en el mundo sigue habiendo intriga acerca del futuro del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Durará un año más?

Sin duda, una de las noticias más importantes ha sido la presión de Estados Unidos. Luego de que Donald Trump llegara por segunda ocasión al poder en la Casa Blanca, las medidas y anuncios han sido contundentes.

La presión de EE. UU. sobre Venezuela: así ha sido en el año

Por un lado, se ofrecieron 50 millones de dólares como recompensa para capturar a Maduro, señalado como la cabeza del Cartel de los Soles; organización en la que también estarían otros altos funcionarios del régimen.

De la mano con este punto, lo mejor del repertorio militar norteamericano ha estado en el Caribe y Pacífico, por las costas que conectan con Venezuela. Los ataques contra las llamadas narcolanchas superaron la cifra de 50 muertes.

Son varias las ocasiones en las que Trump ha amenazado a Maduro. Hace poco, acusó al régimen de robar activos petroleros para financiar el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia.

¿El destino para Maduro sería en Europa?

Aunque, es cierto que ambos hablaron una vez; puntualmente el viernes 21 de noviembre. Por poco menos de 20 minutos, se puso sobre la mesa la posibilidad de que Maduro abandone el poder.

Sin embargo, el líder del régimen planteó condiciones que no fueron aceptadas por el norteamericano.

En medio de este contexto, surgió otro nombre en la conversación: el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Luego de tener una reunión con John Cole, enviado de la Casa Blanca; invitó a Maduro a que se refugiara en su país.

“Jamás fue nuestro enemigo o contrincante. Si quisiera venir a Bielorrusia, nuestras puertas siempre están abiertas para él (…) No es el tipo de persona que lo deje todo y se vaya. Es un tipo duro como Chávez”, declaró en entrevista con Newsmax TV.

Lukashenko aseguró que nunca ha hablado con él de este asunto ni de una eventual renuncia. Aunque, de Venezuela sí ha conversado con Estados Unidos.