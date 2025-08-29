Carteles con recompensas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello aparecen en España

El centro de Madrid vivió este viernes una escena inesperada: en postes y paredes de la plaza Callao y calles aledañas aparecieron carteles con recompensas millonarias por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Los afiches, similares a los publicados por el gobierno de Estados Unidos, muestran las cifras de 50 millones de dólares por Maduro y 25 millones por Cabello, generando gran impacto entre los transeúntes.

Aunque no se conoce con certeza el origen de la acción, se presume que ciudadanos anónimos fueron los responsables de colocar los carteles con el objetivo de reforzar la denuncia internacional contra el régimen venezolano, señalado por Washington de liderar el denominado Cartel de los Soles.

Repercusiones en España y vínculo con la política internacional

El hecho ocurre en un momento de alta tensión política. En los últimos días, el partido VOX solicitó que el Congreso español y el Parlamento Europeo declaren al Cartel de los Soles como grupo terrorista. La aparición de estos afiches en una de las zonas más transitadas de Madrid se interpreta como un gesto de presión para visibilizar la acusación internacional en contra de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

RELACIONADO Migrantes venezolanos en Guantánamo expusieron las condiciones inhumanas que viven tras ser deportados

Muchos ciudadanos se detuvieron a fotografiar los carteles, sorprendidos por la magnitud del mensaje y por la ubicación estratégica en pleno corazón de la capital española. La iniciativa refuerza la percepción de que España se ha convertido en un escenario clave para la discusión internacional sobre Venezuela.

Una acción que toca a la comunidad venezolana en Madrid

España alberga a una de las comunidades más grandes de venezolanos en el extranjero. Según datos oficiales, cerca de 550.000 ciudadanos de esta nacionalidad residen en el país, ubicándolo como el tercer destino de migración venezolana después de Colombia y Estados Unidos. Para muchos de ellos, la aparición de estos carteles representa un recordatorio visible de la crisis que los obligó a salir de su país.

Más allá de su autoría, la campaña callejera ha conseguido el objetivo de atraer la atención de medios internacionales y ciudadanos comunes. La presencia de los afiches en una zona tan concurrida como Callao convierte al centro de Madrid en un escaparate para un mensaje que sigue marcando la agenda política global.