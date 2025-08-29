CANAL RCN
Internacional

Migrantes venezolanos en Guantánamo expusieron las condiciones inhumanas que viven tras ser deportados

El crudo relato de los migrantes venezolanos sobre su detención en la base naval de Guantánamo, tras ser deportados por EE.UU.

Migrantes venezolanos en Guantánamo testimonios deportados
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
03:06 p. m.
Una nueva investigación de la organización Human Rights Watch (HRW) ha destapado una serie de detalles escalofriantes sobre las condiciones en las que fueron detenidos decenas de migrantes venezolanos en la base naval de Guantánamo, en Cuba.

Según el informe, estos individuos, que buscaban asilo en Estados Unidos, fueron sometidos a un trato “abusivo e inhumano” que afectó gravemente su salud física y mental, llevando incluso a intentos de suicidio.

El hallazgo de HRW, que se basa en el testimonio de veinte migrantes, que pone en evidencia el duro panorama que enfrentan los migrantes venezolanos en Guantánamo, un drama que se desarrolla lejos del escrutinio público.

Revelaciones de migrantes venezolanos en Guantánamo

Según el nuevo informe de la organización no gubernamental Human Rights, los detenidos afirmaron que solo se les permiten bañarse cada tres días y que la comida es insuficiente y de mala calidad, provocándoles un hambre constante.

Uno de los entrevistados, que llegó a la base pesando 78 kilos y regresó a Venezuela con 52, describió el encierro como una forma de “tortura” que lo llevó a perder la noción del tiempo y a llorar a diario.

El confinamiento y la incertidumbre sobre su futuro legal afectaron profundamente su salud mental, con un migrante revelando que intentó quitarse la vida en dos ocasiones.

La tortura es eso, el encierro. No estás vivo, tú estás ahí y no estás vivo, donde no sabes si es de día, de noche, no sabes en realidad el tiempo, estás comiendo mal, cada día que estás ahí te vas muriendo poquito a poco. Lloré cada día durante esos 15 días, mencionó Simancas Rodríguez.

Este informe surge en un contexto de endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de Trump, que ha considerado la base de Guantánamo como una opción para detener a los solicitantes de asilo.

Ante la posibilidad de nuevos traslados, HRW ha urgido a Washington a detener la práctica.

