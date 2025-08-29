"No hay forma de que le entren a Venezuela", Nicolás Maduro desafía a EE. UU.

Nicolás Maduro aseguró, en las últimas horas que no hay forma de que Estados Unidos invada a Venezuela y en simultáneo llamó a sus ciudadanos a alistarse en las fuerzas militares, tras los anuncios de Washington de movilizar tropas al Caribe.

Estados Unidos confirmó el envío de cinco buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico.

El destructor lanzamisiles USS Lake Erie fue visto por AFP un puerto de entrada en el Pacífico al canal de Panamá.

Maduro dice que no hay forma de que EE. UU. invada Venezuela

La operación coincide además con el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa que ofrece Washington por la captura de Maduro y la declaratoria como terrorista de un supuesto cartel que lidera el mandatario venezolano.

"Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial”, dijo.

Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio (…) No han podido, ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela.

Régimen de Maduro llamó a venezolanos a alistarse en la milicia

Maduro llamó a una segunda jornada de alistamiento este viernes y sábado en la Milicia Bolivariana, un componente castrense integrado por civiles que exhiben una alta carga ideológica, para hacer frente a la posible amenaza.

Dijo, además, que la Fuerza Armada cuenta con 4,5 millones de milicianos, aunque expertos ponen la cifra en duda.