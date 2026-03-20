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Hallan cuerpo de un menor de 15 años descuartizado dentro de un costal en Itagüí: estaba desaparecido

Samir Isaac Yepes había sido visto por última vez el domingo; su madre denunció la desaparición y días después apareció su cuerpo en zona rural.

Valentina Bernal

marzo 20 de 2026
08:27 p. m.
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Un crimen tiene conmocionado al municipio de Itagüí, en Antioquia, luego de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de un adolescente que llevaba varios días desaparecido.

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Las autoridades investigan los móviles del macabro crimen contra el menor

Hallan cuerpo de un joven de 15 años descuartizado en Itagüí

La víctima fue identificada como Samir Isaac Yepes Figueroa, un joven de apenas 15 años que vivía junto a su madre en Itagüí desde hace aproximadamente un año, luego de haberse trasladado desde la costa Caribe al departamento de Antioquia.

Según el reporte oficial de la Fiscalía, el menor fue visto por última vez el pasado domingo en el barrio El Porvenir. Ese mismo fin de semana, su madre acudió a las autoridades para reportar su desaparición.

Tras varios días sin rastro, la búsqueda terminó en un hallazgo que estremeció a la comunidad. El cuerpo del adolescente fue encontrado en una zona rural del municipio, con evidentes signos de violencia.

De acuerdo con la información conocida, estaba descuartizado y había sido introducido en un costal, en cercanías de la vereda donde residía.

¿Cuál es la hipótesis detrás del crimen de un menor de 15 años en Itagüí?

En medio de la gravedad del caso, las autoridades activaron un operativo especial para esclarecer lo ocurrido. El comandante de la Policía del Valle de Aburrá, Henry Bello, confirmó:

Se dispuso de un equipo especial del grupo infancia y adolescencia, la seccional de investigación criminal y las especialidades de la Policía Nacional para adelantar de manera conjunta con la secretaría de Itagüí esta investigación.

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Hasta el momento, los móviles del crimen no han sido establecidos. Aunque existen algunas hipótesis, estas se mantienen bajo reserva mientras avanzan las investigaciones.

Frente a este hecho, el alcalde de Itagüí anunció una recompensa de 40 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con los responsables.

Ofrecemos una recompensa de 40 millones de pesos para dar con el paradero a las personas que cometieron este hecho tan delicado en la ciudad de Itagüí.

Finalmente, también se conoció que el menor no se encontraba estudiando, pese a la oferta institucional disponible en el municipio.

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