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CNE tumbó medida cautelar que prohibía a Atlas Intel publicar encuestas

Según la resolución, la suspensión decretada vulneró el debido proceso y configuró un acto de censura frente al medio de comunicación Semana.

Foto: CNE

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
03:17 p. m.
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La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió este miércoles una resolución que solicita dejar sin efectos la medida cautelar emitida este martes por el despacho de la magistrada Fabiola Márquez Grisales, en la que se ordenaba suspender de manera inmediata la publicación y difusión de encuestas electorales realizadas por la firma Atlas Intel y divulgadas por la Revista Semana.

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Competencia exclusiva de la Sala Plena

La resolución argumenta que la decisión de la magistrada Márquez carece de competencia, pues las medidas cautelares en asuntos de contenido electoral deben ser adoptadas por la Sala Plena y no de manera individual.

Según el texto, la suspensión decretada vulneró el debido proceso y configuró un acto de censura frente al medio de comunicación Semana, además de restringir de forma desproporcionada la actividad de Atlas Intel, firma inscrita en el registro oficial de encuestadoras del CNE.

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Debate y votación en la Sala Plena

El Consejo Nacional Electoral deberá deliberar y votar si acoge la solicitud de revocar la medida cautelar. De aprobarse, se dejaría sin efectos la suspensión de las encuestas y se garantizaría que cualquier decisión futura sobre este tipo de medidas sea tomada de manera colegiada, bajo las reglas de quórum legal.

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