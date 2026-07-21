Los nombres de futbolistas que más eligen los padres colombianos: reporte de la Registraduría

La Registraduría Nacional reveló que más de 600 colombianos han sido registrados con variaciones del nombre de Erling Haaland.

El fenómeno, impulsado por la popularidad del delantero noruego y el reciente Mundial 2026, refleja cómo el fútbol también deja huella en los registros civiles del país.

Tras el cierre de la Copa del Mundo, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer un balance que muestra cuáles son los nombres de futbolistas que más han inspirado a las familias colombianas en los últimos años.

¿Por qué cada vez hay más niños llamados Haaland en Colombia?

El protagonista del informe es Erling Haaland. Según la entidad, en los últimos cinco años se registraron más de 600 personas con alguna variante del apellido o nombre del goleador noruego.

La base de datos oficial identifica cinco versiones utilizadas por los padres: Haaland, Erling, Haland, Jalan y Erlink. La mayoría de estos registros corresponde al último año, periodo en el que el atacante alcanzó uno de los momentos de mayor reconocimiento internacional gracias a sus actuaciones con el Manchester City y la selección de Noruega.

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 3 de julio, cuando un bebé nacido en el hospital de El Carmen de Bolívar fue inscrito como Haaland Martínez Ortega, una decisión tomada en plena fiebre futbolera del Mundial 2026.

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Sin embargo, el primer antecedente conocido se remonta a 2023, cuando un padre colombiano registró oficialmente a su hijo con el nombre completo de Erling Haaland Estrada Arrieta. La historia se hizo viral meses después cuando un documento médico del menor comenzó a circular en redes sociales.

¿Qué otros nombres de futbolistas son populares en Colombia?

El informe también evidencia que Haaland no es el único referente que ha inspirado a los padres colombianos.

Las estadísticas de la Registraduría, con corte a 2024, indican que 1.096 personas aparecen registradas con el nombre James Rodríguez, mientras que Luis Díaz supera ampliamente esa cifra con 14.712 ciudadanos inscritos bajo ese nombre.

La tendencia tampoco es exclusiva de Colombia. En Paraguay también se han reportado registros con nombres como Haaland, Kylian, Messi y Orlando, todos relacionados con figuras del fútbol internacional.

En México incluso trascendió el caso de una niña inscrita con un nombre que combina referencias a varios futbolistas: Quiñona Ysisidra Morita Haaland Guevara, un ejemplo de cómo el impacto del deporte trasciende fronteras y llega hasta los registros civiles.