Argentina declara al Cartel de los Soles como organización terrorista: ¿Qué significa?

Al igual que Estados Unidos, Argentina tomó esta decisión en las últimas horas.

Argentina.
Argentina. Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
01:42 p. m.
En medio de la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos con rumbo a la costa cercana a Venezuela, el Gobierno de Argentina tomó una importante decisión.



Este martes 26 de agosto, el Gobierno declaró al Cartel de los Soles como una organización terrorista. De ahora en adelante, esta estructura estará en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento.

¿Qué implicaciones tiene la decisión?

Con esta decisión, al cartel se le pueden aplicar sanciones financieras y restricciones operativas enfocadas en limitar su capacidad de acción. Cabe recordar que Argentina no es el primer país que adopta una medida de esta índole.

El 25 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a la estructura como organización terrorista global.

Con base en lo revelado por las autoridades norteamericanas, el cartel originario en Venezuela presuntamente está liderado por el régimen de Nicolás Maduro. Además, tendría vínculos con el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.

¿Qué es el Cartel de los Soles y qué tiene que ver con Nicolás Maduro?

Estados Unidos lo sancionó por haber patrocinado al Tren de Aragua, banda también venezolana que en el último tiempo ha irrumpido en el continente, incluyendo en el norte de América. Su modus operandi se centra en venta de drogas, tráfico de personas, extorsiones, explotación sexual y lavado de dinero, entre otros delitos.



El origen del Cartel de los Soles viene de hace 20 años. En aquel momento, el concejal Mauro Marcano acusó al entonces jefe de la guardia nacional, Alexis Maneiro, de tener nexos con el narcotráfico; junto a otros oficiales.

Justamente el nombre proviene de las insignias que caracterizan a los generales venezolanos: los soles. Con el paso del tiempo, se ha sospechado que funcionarios del gobierno venezolano han estado relacionados con esta estructura.

Actualmente, Estados Unidos dispone de mucho dinero por información que dé con la captura de las cabezas del régimen. Por Nicolás Maduro hay 50 millones de dólares de recompensa. $25 millones y $15 millones por Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López respectivamente.

