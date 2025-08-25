CANAL RCN
Internacional

"Venezuela está limpia del narcotráfico": Maduro lanza ofensiva militar en medio del cerco de EE. UU.

El presidente venezolano insiste en que su país no produce cocaína, pese a las acusaciones de Washington que lo vinculan con el llamado Cartel de los Soles.

Venezuela
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
09:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tensión entre Caracas y Washington vuelve a escalar en torno a la lucha contra el narcotráfico.

Secuestraron, torturaron y abusaron de una mujer frente a su esposo durante sus vacaciones en una cabaña en Guatapé
RELACIONADO

Secuestraron, torturaron y abusaron de una mujer frente a su esposo durante sus vacaciones en una cabaña en Guatapé

Mientras Estados Unidos acusa al gobierno de Nicolás Maduro de liderar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, el mandatario venezolano sostiene que su territorio está libre de cultivos de coca y producción de cocaína.

Maduro insistió en que Venezuela no produce cocaína

En su programa semanal, Nicolás Maduro anunció este lunes una operación a gran escala para reforzar la seguridad en la zona limítrofe con Colombia.

Según el mandatario, 15.000 hombres y mujeres, “bien armados, entrenados y preparados”, serán enviados a custodiar la franja fronteriza, como parte de una estrategia para frenar el narcotráfico y otros delitos binacionales.

“Venezuela es territorio limpio y libre del narcotráfico. Libre de sembradíos de hojas de coca, libre de producción de cocaína”, mencionó Maduro, en respuesta a los señalamientos que lo vinculan a estructuras criminales.

¿Por qué Maduro enviará 15 mil hombres a la frontera con Colombia?

La acción militar coincide con un nuevo capítulo en las acusaciones de Estados Unidos, que ofrece hasta 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro y de su ministro del Interior, Diosdado Cabello, a quienes Washington señala como parte del denominado Cartel de los Soles.

Así se infiltró un policía en una banda criminal: vivó como ladrón, compartió con ellos y los entregó a la justicia
RELACIONADO

Así se infiltró un policía en una banda criminal: vivó como ladrón, compartió con ellos y los entregó a la justicia

Cabello, por su parte, cuestionó la presencia militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela.

“¿Por qué no despliegan aquí sus flotas para combatir el 87% de la droga que sale de Colombia?”, expresó, mientras exhibía cifras de Naciones Unidas sobre producción global de cocaína.

En paralelo, el gobierno venezolano aseguró haber decomisado 52,7 toneladas de drogas en lo que va del año, equivalente, según sus cálculos, al 70 u 80% de lo que se intenta trasladar por el territorio nacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Presidente Donald Trump quiere volver a reunirse con Kim Jong Un

Turismo

Nuevo peso permitido en el equipaje de mano a partir del mes de septiembre

Italia

Descubren grupo de Facebook en el que hombres compartían fotografías íntimas de sus esposas, en Europa

Otras Noticias

Policía Nacional

Seis de los 13 policías asesinados en Amalfi fueron despedidos por sus familias este lunes

Cuatro sobrevivientes se encuentran en el hospital de la Policía y, según el director de la institución, han mejorado emocionalmente.

Finanzas personales

Mujer denunció peligroso saqueo de más de 70 millones en cuenta Bancolombia: esto respondió la entidad

El caso de esta mujer se hizo viral por la respuesta que dio la entidad.

Miguel Ángel Borja

No se puede creer: el increíble gol que falló Miguel Borja y por el que se hizo tendencia

Artistas

¿Blessd será papá? Esto se comenzó a rumorar en las redes sociales

Cuidado personal

¿La comida grasosa influye en una mayor producción de acné?: esto explican los especialistas