"Viene una tragedia MUY FUERTE": aterradora predicción de Mhoni Vidente

En los últimos días, Mhoni Vidente volvió a revelar sus cartas y a realizar varias predicciones para el 2026.

Fue así como, según la reconocida astróloga, tuvo visiones de que podrían ocurrir sucesos muy preocupantes en las familias de dos legendarios cantantes de México.

¿De quiénes se trata? ¿Qué fue exactamente lo que dijo Mhoni Vidente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente alertó tragedias en dos familias muy importantes de México

Mhoni Vidente, desde el inicio del 2026, ha manifestado que durante este año habrá una gran cantidad de adversidades para los artistas.

Y, en medio de esa coyuntura, hizo énfasis en que los seres queridos de Vicente Fernández y Joan Sebastián están corriendo peligro.

"Viene una tragedia muy fuerte. Hay dos familias que están corriendo peligro: los Fernández, de Vicente Fernández, y los familiares de Joan Sebastián", comenzó diciendo Mhoni Vidente.

"Los conocí en persona hace muchos años y fueron muy buena gente, pero a esas dos familias las veo con tragedias. Tienen que cuidarse, las herencias son muy malas y por eso hay que demostrar en vida, hermanos, en vida", concluyó la reconocida astróloga radicada en México.

Aquí puede escuchar todo lo que dijo Mhoni Vidente:

¿Qué otras advertencias ha realizado Mhoni Vidente en el 2026?

Hace unas semanas, Mhoni Vidente, tras leer sus cartas, también aseguró que dos artistas jóvenes y vinculados a la música regional mexicana tienen que cuidarse.

Se trata de Natanael Cano y Junior H, que han ganado visibilidad en el último tiempo y comenzado a presentarse en lugares muy importantes de su país y del mundo.

Por lo tanto, según Mhoni Vidente, deben atender cada una de las recomendaciones de sus equipos de seguridad para evitar ser blanco de atentados.

Además, la astróloga de origen cubano también recalcó que Bad Bunny no puede descuidarse en ningún momento.