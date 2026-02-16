Más de 250.000 colombianos votarán en España en medio del nuevo proceso de regularización migratoria

Más de 250.000 colombianos residentes en España ya se inscribieron para participar en las elecciones presidenciales del presente año en Colombia, una cifra que supera los registros históricos en este país debido a el crecimiento demográfico, así como herramientas virtuales que facilitaron las cosas.

Este incremento de ciudadanos que participarán activamente en los procesos electorales de Colombia coincide con el anuncio del gobierno de España de recibir, a partir del próximo 1 de abril, solicitudes para la regularización migratoria tras el decreto expedido por el presidente Pedro Sánchez

Crece la participación electoral de colombianos en España

"Invitamos a todos los colombianos a participar de estas justas electorales, que todavía tienen oportunidad de inscribir su cédula y participar en las elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta", comentó Eduardo Ávila, embajador colombiano en España.

La participación de connacionales se duplicó con relación a anteriores convocatorias debido a la llegada de más colombianos a este país, así como la implementación de mecanismos virtuales tales como la solicitud del certificado de antecedentes penales, clave en el proceso.

Regularización migratoria en España: fechas y alcance

El proceso de regularización extraordinaria fue impulsado por el Gobierno español mediante un Real Decreto-Ley aprobado en Consejo de Ministros, sin pasar por votación en el Parlamento, lo que ha sido descrito en algunos medios como un "decretazo" por su alcance y urgencia.

De acuerdo con la información oficial, el proceso permitirá a los solicitantes obtener un permiso inicial de residencia y trabajo por un año, con posibilidad de renovación. Entre los requisitos establecidos se encuentra acreditar permanencia en España antes del 31 de diciembre de 2025, demostrar un periodo mínimo de residencia continuada y no registrar antecedentes penales.

Con base en las cifras reportadas, ya serían cerca de 290.000 colombianos potencialmente cobijados por este decreto promovido por el presidente Pedro Sánchez.