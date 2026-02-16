“Empresarios y sindicatos coinciden en mantener el incremento del salario mínimo": mintrabajo

Este 16 de febrero, se llevó a cabo una sesión de la Comisión de Concertación que fue convocada por instrucción del presidente Gustavo Petro para revisar los efectos del auto emitido por el Consejo de Estado, que suspendió el decreto que aumentó en 23,7% el salario mínimo.

De acuerdo a lo expresado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tras finalizar la reunión se consideró que la mayoría de empresarios y centrales obreras están de acuerdo en mantener los efectos del decreto del Gobierno Nacional.

Del lado de los empresarios hay una opinión mayoritaria en favor de que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23,7 % que hoy está vigente.

Quiere evitar incertidumbres en el mercado laboral

Durante la sesión, según relató el jefe de la cartera laboral, el principal argumento fue la necesidad de preservar estabilidad. “Todas las opiniones se pronuncian en favor de no alterar ni generar incertidumbres en el mercado laboral colombiano”, expresó.

El ministro agregó que el salario vital “ya ha venido siendo incorporado en la dinámica empresarial y en los ingresos y gastos de las familias que resultan beneficiadas”. En ese sentido, advirtió que modificar la cifra podría impactar la planeación tanto de las empresas como de los hogares.

Decreto transitorio y expectativa de mantener el 23,7 %

Frente al escenario jurídico, Sanguino reiteró que el Ejecutivo cumplirá con lo ordenado por el alto tribunal. “El Gobierno expedirá el decreto transitorio”, insistió, en referencia a la instrucción del Consejo de Estado tras suspender el acto administrativo anterior.

No obstante, subrayó que “de lado y lado de la mesa hay una opinión mayoritaria en favor de mantener el incremento del 23,7 % del salario vital”. Con ese panorama, la expectativa del Ministerio de Trabajo es que el nuevo decreto conserve el porcentaje actualmente vigente.

La discusión sobre el salario mínimo se mantiene en desarrollo, mientras el Gobierno avanza en el trámite del decreto transitorio y los sectores productivos y sindicales ratifican su posición de no modificar el aumento ya aplicado.