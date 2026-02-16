CANAL RCN
Economía Video

“Empresarios y sindicatos coinciden en mantener el incremento del salario mínimo": mintrabajo

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, aseguró que en la Comisión de Concertación existe una posición mayoritaria para no modificar el incremento vigente del salario mínimo.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
03:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 16 de febrero, se llevó a cabo una sesión de la Comisión de Concertación que fue convocada por instrucción del presidente Gustavo Petro para revisar los efectos del auto emitido por el Consejo de Estado, que suspendió el decreto que aumentó en 23,7% el salario mínimo.

Fenalco advierte sobre los riesgos de mantener un aumento del 23,7% en el salario mínimo: podrían perderse 700.000 empleos
RELACIONADO

Fenalco advierte sobre los riesgos de mantener un aumento del 23,7% en el salario mínimo: podrían perderse 700.000 empleos

De acuerdo a lo expresado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tras finalizar la reunión se consideró que la mayoría de empresarios y centrales obreras están de acuerdo en mantener los efectos del decreto del Gobierno Nacional.

Del lado de los empresarios hay una opinión mayoritaria en favor de que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23,7 % que hoy está vigente.

Quiere evitar incertidumbres en el mercado laboral

Durante la sesión, según relató el jefe de la cartera laboral, el principal argumento fue la necesidad de preservar estabilidad. “Todas las opiniones se pronuncian en favor de no alterar ni generar incertidumbres en el mercado laboral colombiano”, expresó.

El ministro agregó que el salario vital “ya ha venido siendo incorporado en la dinámica empresarial y en los ingresos y gastos de las familias que resultan beneficiadas”. En ese sentido, advirtió que modificar la cifra podría impactar la planeación tanto de las empresas como de los hogares.

Decreto transitorio y expectativa de mantener el 23,7 %

Frente al escenario jurídico, Sanguino reiteró que el Ejecutivo cumplirá con lo ordenado por el alto tribunal. “El Gobierno expedirá el decreto transitorio”, insistió, en referencia a la instrucción del Consejo de Estado tras suspender el acto administrativo anterior.

Presidente Petro convocó movilizaciones en todo el país por la suspensión del aumento del salario mínimo
RELACIONADO

Presidente Petro convocó movilizaciones en todo el país por la suspensión del aumento del salario mínimo

No obstante, subrayó que “de lado y lado de la mesa hay una opinión mayoritaria en favor de mantener el incremento del 23,7 % del salario vital”. Con ese panorama, la expectativa del Ministerio de Trabajo es que el nuevo decreto conserve el porcentaje actualmente vigente.

La discusión sobre el salario mínimo se mantiene en desarrollo, mientras el Gobierno avanza en el trámite del decreto transitorio y los sectores productivos y sindicales ratifican su posición de no modificar el aumento ya aplicado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Estratos en Colombia tendrán cambio clave: así sería el nuevo sistema

Dólar

El precio del dólar en Colombia tuvo un nuevo giro en el cierre de hoy 16 de febrero de 2026: así se cotizó

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 16 de febrero

Otras Noticias

Cesar

Cesar advierte un aumento del 139% en los casos de dengue registrados en el departamento

10 de los 25 municipios del departamento se encuentran en brote. El año pasado se registraron cinco muertes por dengue, todas en pacientes menores de 15 años.

Artistas

Lina Tejeiro sorprendió al presumir regalo de San Valentín: ¿fue de Ryan Castro?

La actriz reveló en los últimos días que Ryan Castro es su 'crush'.

Argentina

Argentina enfrenta huelga general contra la reforma laboral de Javier Milei: pararían el transporte

Radamel Falcao García

Entre familia, amigos y lágrimas: así celebró el ‘Tigre’ Falcao sus 40 años

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena