Reconocida influencer fue asesinada: esto es lo que han revelado las autoridades

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto debido a que una reconocida influencer de República Dominicana, que se desempeñaba en Estados Unidos como bailarina, fue asesinada en la noche del 17 de agosto de 2025.

Se trata de Ariela La Langosta, que era una amiga cercana del rapero 6ix9ine y tenía 29 años.

Antes del trágico hecho, Ariela La Langosta había compartido unas historias en Instagram en las que mostró que estaba disfrutando de una fiesta con amigos, en New York.

Sin embargo, en horas de la madrugada, cuando se encontraba regresando hacia su casa en New Jersey, habría recibido varios impactos de bala.

¿Qué es lo que se sabe de la muerte de Ariela La Langosta, la reconocida influencer?

De acuerdo con lo que han revelado las autoridades hasta el momento, Ariela La Langosta se disponía a llegar a su casa en un vehículo Mercedes Benz, pero este apareció con impactos de bala en el puesto del conductor.

Además, el cuerpo de la reconocida influencer y bailarina habría sido encontrado en la autopista Cross County Parkway, en New York, con más de un impacto de bala.

En medio de esa trágica coyuntura, las autoridades ya contactaron a Nata Cartier, la pareja de la influencer Ariela La Langosta, y están trabajando a contra reloj para esclarecer qué fue lo que sucedió y quién estaría detrás de lo sucedido.

Los mensajes de luto tras la muerte de Ariela La Langosta, la reconocida influencer, han sido multitudinarios

Luego de que se confirmó la muerte de Ariela La Langosta, sus seguidores quedaron en shock y han expresado múltiples mensajes de luto y condolencias en las redes sociales.

"Descansa en paz", "Dios te guarde donde quiera que estés", "qué dolor con sus hijos", "que se haga justicia" y "fuiste una persona hermosa", han sido algunas de las palabras escritas en Instagram.