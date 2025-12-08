Cantante fue asesinado unos minutos antes de subirse a un escenario

El mundo de la música se encuentra de luto en México debido a que uno de sus cantantes de rock urbano murió tras ser víctima de un ataque con arma de fuego.

Se trata de Óscar Lerma, que era conocido artísticamente como Guadaña Jr. y era hijo de David Lerma 'Guadaña', el reconocido cantante que perteneció a la Banda Bostik y murió en mayo del 2025.

El cantante, junto a otros artistas, se iban a presentar en el recinto cultural La Lonita, en Cuautitlán Izcalli, en la noche del 10 de agosto. Sin embargo, cuando Guadaña Jr. se encontraba en el parqueadero del recinto cultural, fue víctima de un ataque sicarial y perdió la vida.

Esto es lo que se sabe de la muerte de Guadaña Jr., el cantante mexicano que fue víctima de un ataque con arma de fuego

Según lo que han contado los testigos que se encontraban presentes en el recinto cultural La Lonita, ya todo estaba preparado para que los artistas comenzaran a emocionar a los asistentes con sus shows musicales.

Sin embargo, de repente, cuando Óscar Lerma, más conocido con Guadaña Jr., se estaba terminando de preparar para subirse al escenario, fue interceptado en su carro y le dispararon en más de una ocasión.

Los disparos se alcanzaron a escuchar al interior del recinto cultural y, en consecuencia, con la intención de proteger la vida de los asistentes, la logística los evacuó a todos utilizando los protocolos de seguridad correspondientes.

Además, el Centro de Espectáculos Cuautitlán confirmó la muerte del artista y envió un sentido mensajes de condolencias.

"En paz descanse. El Centro de Espectáculos Cuautitlán lamenta mucho el suceso de este domingo afuera de las instalaciones, en la calle que colinda con el establecimiento, desviviendo a Guadaña Jr. Los acompañamos en su dolor", precisaron en un post de redes sociales.

La Banda Bostik, a la que pertenecía el padre de Guadaña Jr., se pronunció tras la muerte

La banda rockera Bostik tenía preparada una jornada de firma de autógrafos el pasado lunes 11 de agosto de 2025. No obstante, tras el asesinato de Guadaña Jr., la cancelaron y aseguraron lo siguiente:

Debido al lamentable suceso ocurrido con Óscar Lerma y en respeto a su fallecimiento y su familia, la Banda Bostik ha decidido cancelar la firma de autógrafos programada para el 11 de agosto.

"En los próximos días, los integrantes de la agrupación emitirán un comunicado oficial con el fin de aclarar la situación y evitar que continúe la polémica en la que nos hemos visto involucrados. Agradecemos profundamente su respeto, su comprensión y su apoyo en este momento tan delicado", concluyeron.