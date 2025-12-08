CANAL RCN
Internacional

Cantante fue asesinado unos minutos antes de subirse a un escenario

El cantante fue interceptado en el estacionamiento del recinto cultural en el que se encontraba y recibió impactos de bala.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
03:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo de la música se encuentra de luto en México debido a que uno de sus cantantes de rock urbano murió tras ser víctima de un ataque con arma de fuego.

Se trata de Óscar Lerma, que era conocido artísticamente como Guadaña Jr. y era hijo de David Lerma 'Guadaña', el reconocido cantante que perteneció a la Banda Bostik y murió en mayo del 2025.

Estrella del cine para adultos murió a sus 24 años: esto se sabe
RELACIONADO

Estrella del cine para adultos murió a sus 24 años: esto se sabe

El cantante, junto a otros artistas, se iban a presentar en el recinto cultural La Lonita, en Cuautitlán Izcalli, en la noche del 10 de agosto. Sin embargo, cuando Guadaña Jr. se encontraba en el parqueadero del recinto cultural, fue víctima de un ataque sicarial y perdió la vida.

Esto es lo que se sabe de la muerte de Guadaña Jr., el cantante mexicano que fue víctima de un ataque con arma de fuego

Según lo que han contado los testigos que se encontraban presentes en el recinto cultural La Lonita, ya todo estaba preparado para que los artistas comenzaran a emocionar a los asistentes con sus shows musicales.

Sin embargo, de repente, cuando Óscar Lerma, más conocido con Guadaña Jr., se estaba terminando de preparar para subirse al escenario, fue interceptado en su carro y le dispararon en más de una ocasión.

Los disparos se alcanzaron a escuchar al interior del recinto cultural y, en consecuencia, con la intención de proteger la vida de los asistentes, la logística los evacuó a todos utilizando los protocolos de seguridad correspondientes.

Además, el Centro de Espectáculos Cuautitlán confirmó la muerte del artista y envió un sentido mensajes de condolencias.

"En paz descanse. El Centro de Espectáculos Cuautitlán lamenta mucho el suceso de este domingo afuera de las instalaciones, en la calle que colinda con el establecimiento, desviviendo a Guadaña Jr. Los acompañamos en su dolor", precisaron en un post de redes sociales.

La Banda Bostik, a la que pertenecía el padre de Guadaña Jr., se pronunció tras la muerte

La banda rockera Bostik tenía preparada una jornada de firma de autógrafos el pasado lunes 11 de agosto de 2025. No obstante, tras el asesinato de Guadaña Jr., la cancelaron y aseguraron lo siguiente:

Luto en la salsa: esta fue la causa por la que murió una de las leyendas más reconocidas
RELACIONADO

Luto en la salsa: esta fue la causa por la que murió una de las leyendas más reconocidas

Debido al lamentable suceso ocurrido con Óscar Lerma y en respeto a su fallecimiento y su familia, la Banda Bostik ha decidido cancelar la firma de autógrafos programada para el 11 de agosto.

"En los próximos días, los integrantes de la agrupación emitirán un comunicado oficial con el fin de aclarar la situación y evitar que continúe la polémica en la que nos hemos visto involucrados. Agradecemos profundamente su respeto, su comprensión y su apoyo en este momento tan delicado", concluyeron.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Estrella del cine para adultos murió a sus 24 años: esto se sabe

Brasil

Menor se encuentra desaparecida, luego de que su padre la arrojara de un bote por discusión matrimonial

Guatemala

Motines en cárceles de Guatemala: pandilleros tomaron como rehenes a los guardias

Otras Noticias

Comercio

Empresa con más de 100 años y que fue muy conocida en Colombia, podría dejar de operar

La empresa ha llegado a tener una pérdida neta de 26 millones de dólares en su trimestre más reciente.

Atlántico

Estudiante habría redactado amenaza contra su colegio para evitar la semana de exámenes

El hecho se registró en cercanías a Barranquilla, en donde la Policía descubrió de qué se trataba.

La casa de los famosos

¿Se arrepiente? Karina García y el dolor de cabeza por haber tenido cuenta en OnlyFans

Fútbol

Luis Díaz recibe fuerte dardo por parte del histórico alemán Lothar Matthäus: esto dijo del colombiano

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?