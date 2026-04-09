EN VIVO 🔴 Artemis II: el minuto a minuto del amerizaje que cierra esta misión histórica

Este viernes, el mundo tendrá los ojos puestos en el océano: la misión Artemis II culminará con un amerizaje milimétricamente calculado que no solo cierra su histórico viaje, sino que marca un paso clave hacia el regreso del ser humano a la Luna.

VER EN VIVO EL CANAL OFICIAL DE LA NASA

RELACIONADO Así será la operación de rescate de los astronautas de Artemis II en manos de la colombiana Liliana Villarreal

Para Colombia, este momento podrá seguirse en tiempo real durante la tarde, con una secuencia precisa que ocurre prácticamente en cuestión de minutos.

El regreso de la cápsula es una coreografía exacta. Este es el minuto a minuto con horario colombiano:

5:15 p.m.: la nave cambia su sistema de comunicación a la red Tejas, señal de que inicia la fase final.

5:33 p.m.: se separa el módulo de tripulación del módulo de servicio.

5:53 p.m.: la cápsula entra en modo de apagado antes de la reentrada.

6:03 p.m.: se despliegan los paracaídas de frenado.

6:04 p.m.: se abren los tres paracaídas principales.

6:07 p.m.: amerizaje en el océano.

Una maniobra de alta precisión

Cada uno de estos pasos es crítico. La separación de módulos permite que la cápsula descienda de forma segura, mientras que los paracaídas reducen la velocidad tras atravesar la atmósfera.

El despliegue de los tres paracaídas principales será uno de los momentos más importantes de la jornada: una imagen que resume años de ingeniería y preparación.

Más que un regreso, el inicio de lo que viene

El amerizaje de Artemis II no es solo el final de una misión. Es una prueba clave para futuras expediciones que llevarán astronautas nuevamente a la superficie lunar.

Cada segundo de este descenso ha sido diseñado para validar tecnologías que serán fundamentales en ese objetivo.

RELACIONADO Así será la operación de rescate de los astronautas de Artemis II en manos de la colombiana Liliana Villarreal

Este viernes, cuando la cápsula toque el agua a las 6:07 p.m. (hora Colombia), no solo terminará un viaje: comenzará el siguiente gran paso de la exploración espacial.