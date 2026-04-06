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Artemis II rompe récord y llega al punto más lejano de la Tierra alcanzado por la humanidad

La tripulación de la cápsula Orión está cada vez más cerca de observar, por primera vez en la historia, lo que hay en el lado oscuro de la Luna.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
01:14 p. m.
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A más de 400.000 km de la Tierra se encuentra la cápsula Orión con los cuatro miembros de la tripulación de la misión Artemis II, quienes se aproximan al punto más lejano alcanzado por la humanidad en el espacio.

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Los astronautas tendrán la posibilidad de ver algo jamás explorado por el hombre: el lado oscuro de la Luna, y durante 40 minutos perderán totalmente el contacto con la Tierra.

Sin duda, esta misión representa uno de los mayores desafíos de comunicación y navegación espacial.

Un récord histórico para la Nasa

Este 6 de abril se vivirá un hecho histórico, cuando Artemis II llegue al punto más lejano de la tierra, al orbitar muy cerca del satélite y ver, por primera vez, su cara oculta.

En la mañana de este lunes, la tripulación de la cápsula Orión recibió un mensaje desde Tierra de uno de los primeros astronautas en orbitar la Luna. Se trata de James Lovell, un astronauta de la Nasa que participó en dos misiones Apolo y dos Gemini.

Hola Artemis II, soy Jim Lovell, astronauta del Apolo, bienvenidos a mi antiguo vecindario (…) Sé lo ocupados que estarán, pero no olviden disfrutar de la vista.

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Por ahora, en la Tierra hemos podido conocer la majestuosidad de las imágenes que han enviado los astronautas desde el espacio. Esta misión ha permitido observar áreas que el ser humano jamás había visto.

Así será la trayectoria de Artemis II por la Luna

Se espera que, tras sobrevolar la zona oscura, la nave orbite por detrás de la Luna, en una trayectoria denominada “retorno libre”, que la hará girar naturalmente de regreso hasta la Tierra gracias a su fuerza gravitacional, sin necesidad de propulsión adicional.

Sobre las 12:56 de la tarde, Orión superó la distancia récord de la misión Apolo 13. Más tarde, a la 1:45 iniciará el tiempo de la ventana de observación geológica y, más tarde, sobre las 5:47 de la tarde, la nave iniciará el paso por la zona oscura de la Luna, perdiendo toda comunicación con la Tierra.

A las 6:02, Orión pasará a solo 7.400 km de la superficie lunar, su punto más cercano al satélite. A las 6:07, la cápsula alcanzará una distancia de 406.000 km de la Tierra, el punto más lejano de la misión.

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Desde la base de la Nasa en Houston, los expertos siguen a la expectativa por el avance de Orión, abordada por cuatro astronautas entre los que se encuentran una mujer, un afrodescendiente y un ciudadano canadiense.

En esta misión, los astronautas podrán fotografiar cráteres específicos en el lado visible de la luna y conocer por primera vez el paisaje accidentado de la cara oculta de la luna.

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