Asalto armado en Nueva York: ladrones roban cartas de Pokémon valoradas en 100.000 dólares

La Policía de Nueva York informó este jueves que tres hombres armados perpetraron un robo en la tienda The Poke Court, ubicada en Manhattan, donde se llevaron mercancía valorada en unos 100.000 dólares, incluyendo cartas coleccionables de Pokémon de alto valor.

Imágenes compartidas por el establecimiento muestran a un encapuchado vestido de negro apuntando con lo que parece ser una pistola a una persona que estaba sentada con las manos arriba.

Cartas de alto valor y mercancía robada

Medios estadounidenses señalaron que algunas de las cartas sustraídas alcanzan precios de hasta 5.500 dólares cada una. Según la policía, los asaltantes “sacaron un arma de fuego y amenazaron a personas” antes de huir con las cartas, dinero en efectivo y un teléfono celular.

La tienda publicó una lista de las cartas robadas, guardadas en fundas protectoras conocidas como “slabs”, que certifican su autenticidad. Entre ellas figuran piezas de personajes icónicos como Pikachu.

Reacción de la comunidad y antecedentes

Courtney Chin, dueña de The Poke Court, aseguró en un video difundido en Instagram que “todos los clientes y empleados estaban bien” pese al asalto, ocurrido mientras se desarrollaba un evento en el local. “Esta afición debe ser un lugar seguro y acogedor, y aunque las cartas pueden ser reemplazadas, nadie debería pasar por esto”, escribió la tienda en redes sociales.

El caso se suma a otro robo ocurrido a principios de mes en California, donde fueron sustraídas cartas de Pokémon por un valor aproximado de 300.000 dólares. La franquicia, que sigue siendo un fenómeno global, generó más de 12.000 millones de dólares en ingresos por licencias en 2024, según la publicación especializada License Global.