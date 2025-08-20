Esta fue la última aparición que hizo en redes sociales el reconocido cantante que fue asesinado en un hecho sicarial

En las últimas horas, se confirmó que Ernesto Barajas, el reconocido cantante de música regional mexicana que era el vocalista del grupo Enigma Norteño, fue asesinado.

El artista se encontraba en un parqueadero del estado de Jalisco, dentro de su camioneta, y fue interceptado por dos hombres que se movilizaron en una camioneta y le dispararon en repetidas ocasiones.

Las autoridades confirmaron que Ernesto Barajas murió casi que de inmediato en el lugar de los hechos y que el perímetro se encuentra siendo inspeccionado de manera detallada con el fin de encontrar pruebas esclarecedoras.

De esa manera, se espera que las investigaciones avancen con celeridad y que pronto se pueda determinar qué pasó exactamente y quiénes estuvieron detrás del ataque.

Durante los últimos días, Ernesto Barajas, el reconocido cantante de México, estuvo activo en las redes sociales. ¿Cuándo fue su última aparición en ese entorno digital?

Este fue el último post que publicó Ernesto Barajas, el reconocido cantante de México, antes de su muerte

En las últimas semanas, Ernesto Barajas, junto a su grupo Enigma Norteño, estuvieron palpitando el lanzamiento del tema musical Hello Kitty, que finalmente se estrenó el 14 de agosto de 2025.

Fue así como en el último post que el artista subió en su cuenta de Instagram, cantó un fragmento de la canción junto a su hija, desde una de las puertas de su camioneta.

"Mañana 14 de agosto, Hello Kitty. ¿Están listos?", escribió el artista en la descripción del post que alcanzó más de 48 mil likes y 1.000 comentarios.

¿Ya fueron identificados los hombres que estuvieron detrás del hecho sicarial contra Ernesto Barajas, el reconocido cantante de México?

Por ahora, los hombres que se movilizaron en moto y atentaron contra la vida del artista Ernesto Barajas, todavía no han sido identificados.

No obstante, las autoridades de Jalisco están intensificando las labores para llegar a ellos y descubrir su paradero.