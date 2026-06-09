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Declaran ilegal la tarifa de 100.000 dólares impuesta por el presidente Trump para visas H-1B

La medida se anunció en septiembre de 2025 y, a pesar del respaldo judicial que tuvo en diciembre, la reciente decisión refleja un revés.

Visa.
Visa. Foto: diseñada por Magnific.

AFP

junio 09 de 2026
02:54 p. m.
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El lunes 8 de junio, un juez federal en Estados Unidos declaró ilegal la tasa de 100 mil dólares que había impuesto el presidente Donald Trump relacionada con el visado H-1B.

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De acuerdo con el Departamento del Trabajo de EE. UU., este tipo de visa se aplica para los empleadores que quieran contratar extranjeros no inmigrantes para que trabajen en actividades especializadas.

¿Cuánto cuesta la visa H-1B?

Esta clase de labores corresponde a las que necesitan un “conjunto de conocimientos altamente especializados y la obtención de al menos una licenciatura o su equivalente”, según la entidad. Por ejemplo, para trabajos de ciencia, ingeniería o programación informática. Además, cuenta con una validez de tres años, pero se puede renovar por el mismo periodo.

En septiembre de 2025, el presidente Trump firmó una proclamación con la que ordenó que cada solicitud de visado H-1B fuera acompañada de 100 mil dólares. Esto, desde las 12:01 a.m. del 21 de septiembre.

Cabe mencionar que al año se disponen de 85 mil visados de esta índole y la selección se hace mediante un sistema de lotería. Antes de la medida, había una tarifa de hasta 5.000 dólares. De acuerdo con la administración del republicano, se ha estado utilizando excesivamente y sería un problema para la política migratoria.

¿Cuál fue la nueva norma de Trump para los titulares de visas H-1B?

A finales de año, una jueza, Beryl Howell, le dio el visto bueno a la tarifa, argumentando que el mandatario tiene autoridad para esta clase de medidas, las cuales responden a motivos de seguridad económica y nacional.

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Aunque el anuncio generó eco en las empresas e instituciones educativas estadounidenses, debido a que podía ocasionar un duro golpe.

En ese orden de ideas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación de Universidades estadounidenses presentaron una demanda para tumbar la tarifa. Se aseguró que iba a ocasionar una afectación en el talento laboral.

Pues bien, el juez federal Leo Sorokin declaró que la tasa es ilegal, considerando que fue una medida que debería tomar el Congreso y no el presidente.

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