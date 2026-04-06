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Trump confirma mitin y cancela conciertos por los 250 años de independencia de EE.UU

El republicano ha buscado dejar su huella en el aniversario 250 de la independencia, organizando incluso un combate de artes marciales mixtas.

Donald Trump Casa Blanca
FOTO: AFP

Noticias RCN

AFP

junio 04 de 2026
09:59 p. m.
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El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves un mitin en Washington el próximo 24 de junio para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos, cancelando los conciertos previstos luego de que varios artistas retiraran su participación.

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"En celebración de los 250 años de historia de nuestro país, les ofrecemos, en vivo, ¡el mitin más grandioso de la historia!", escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario, de 79 años, agregó: "No queremos cantantes sin talento (...), les hemos dicho a todos que se queden en casa". Según explicó, el evento contará con bandas y coros militares estadounidenses y "todos sus éxitos favoritos, ¡además de un caballero excelente y sumamente digno conocido como el presidente DONALD J. TRUMP!".

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Celebraciones marcadas por polémicas

El republicano ha buscado dejar su huella en el aniversario 250 de la independencia, organizando incluso un combate de artes marciales mixtas en los jardines de la Casa Blanca el 14 de junio, fecha en la que cumplirá 80 años.

Sin embargo, las celebraciones se han visto complicadas. Tras anunciar su participación en una serie de conciertos en torno a las fiestas del 4 de julio, varios artistas se retiraron alegando la politización del evento.

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Críticas por el elenco musical

Los conciertos estaban programados para comenzar el 25 de junio como parte de los principales actos en el National Mall, organizados por Freedom 250, una entidad público-privada respaldada por Trump.

El elenco restante de músicos, integrado por figuras cuyo auge pasó hace décadas —como Vanilla Ice y C+C Music Factory— desató una avalancha de comentarios sarcásticos en redes sociales, aumentando la controversia en torno a las celebraciones.

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