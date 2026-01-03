Así cubrieron los principales medios del mundo la captura de Nicolás Maduro: día histórico

Los principales medios internacionales dedicaron sus portadas este sábado 3 de enero a cubrir la operación militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela, la cual resultó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera del país.

The New York Times tituló: “Estados Unidos captura a Maduro, dice Trump. El líder venezolano fue trasladado fuera del país tras un ataque a gran escala”. Por su parte, The Washington Post informó: “Trump dice que Maduro fue capturado en un ataque a gran escala contra Venezuela, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa y llevándolos fuera del país”.

Diarios estadounidenses y europeos

En Europa, la noticia dominó las primeras planas. The Times reportó: “Trump dice que Estados Unidos captura a Maduro tras ataques en Venezuela. El presidente confirma el bombardeo de Caracas y revela que Maduro y su esposa fueron sacados del país”. El diario francés Le Monde publicó: “Donald Trump anuncia que el presidente Nicolás Maduro ha sido capturado y que el país ha sido bombardeado durante la noche”.

La prensa latinoamericana también dio amplia cobertura al acontecimiento. El diario argentino Clarín tituló: “Donald Trump anunció que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela tras un operativo a gran escala de Estados Unidos. El líder de la Casa Blanca comunicó que el dirigente chavista fue trasladado en avión junto a su esposa”.

Cobertura desde Latinoamérica

Las principales cadenas internacionales mantuvieron cobertura continua. CNN en español reportó: “Estados Unidos captura a Maduro tras ataque nocturno a Venezuela”, mientras que el diario El País de España indicó: “Estados Unidos captura a Maduro y asegura que está fuera de Venezuela”.

Desde Venezuela, el diario El Nacional tituló: “Trump celebra operación brillante para capturar a Maduro y a su esposa. No hubo bajas estadounidenses”.

Incluso medios vaticanos dieron cobertura al acontecimiento. Vatican News reportó: “Venezuela. Fuertes explosiones en Caracas. Trump. Maduro capturado”.