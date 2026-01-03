CANAL RCN
Internacional Video

Así cubrieron los principales medios del mundo la captura de Nicolás Maduro: día histórico

Nicolás Maduro fue capturado este 3 de enero, marcando una fecha que marca el antes y después del régimen.

Noticias RCN

enero 03 de 2026
05:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los principales medios internacionales dedicaron sus portadas este sábado 3 de enero a cubrir la operación militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela, la cual resultó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera del país.

VIDEO | Miles de venezolanos, al borde del llanto, celebraron en Colombia el arresto de Maduro
RELACIONADO

VIDEO | Miles de venezolanos, al borde del llanto, celebraron en Colombia el arresto de Maduro

The New York Times tituló: “Estados Unidos captura a Maduro, dice Trump. El líder venezolano fue trasladado fuera del país tras un ataque a gran escala”. Por su parte, The Washington Post informó: “Trump dice que Maduro fue capturado en un ataque a gran escala contra Venezuela, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa y llevándolos fuera del país”.

Diarios estadounidenses y europeos

En Europa, la noticia dominó las primeras planas. The Times reportó: “Trump dice que Estados Unidos captura a Maduro tras ataques en Venezuela. El presidente confirma el bombardeo de Caracas y revela que Maduro y su esposa fueron sacados del país”. El diario francés Le Monde publicó: “Donald Trump anuncia que el presidente Nicolás Maduro ha sido capturado y que el país ha sido bombardeado durante la noche”.

La prensa latinoamericana también dio amplia cobertura al acontecimiento. El diario argentino Clarín tituló: “Donald Trump anunció que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela tras un operativo a gran escala de Estados Unidos. El líder de la Casa Blanca comunicó que el dirigente chavista fue trasladado en avión junto a su esposa”.

Cobertura desde Latinoamérica

Las principales cadenas internacionales mantuvieron cobertura continua. CNN en español reportó: “Estados Unidos captura a Maduro tras ataque nocturno a Venezuela”, mientras que el diario El País de España indicó: “Estados Unidos captura a Maduro y asegura que está fuera de Venezuela”.

Delcy Rodríguez reaparece junto a Diosdado y Tarek William Saab, tras la captura de Nicolás Maduro
RELACIONADO

Delcy Rodríguez reaparece junto a Diosdado y Tarek William Saab, tras la captura de Nicolás Maduro

Desde Venezuela, el diario El Nacional tituló: “Trump celebra operación brillante para capturar a Maduro y a su esposa. No hubo bajas estadounidenses”.

Incluso medios vaticanos dieron cobertura al acontecimiento. Vatican News reportó: “Venezuela. Fuertes explosiones en Caracas. Trump. Maduro capturado”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

El regreso de la Doctrina Monroe, la política estadounidense de la que habló Trump tras captura de Maduro

Nicolás Maduro

Esta fue la última aparición de Maduro antes del arresto: “Tengo un búnker infalible”

Venezuela

¿Quién es Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela?

Otras Noticias

Venezuela

VIDEO | Miles de venezolanos, al borde del llanto, celebraron en Colombia el arresto de Maduro

Nicolás Maduro fue arrestado en la madrugada de este 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

Comercio

Estos serán los carros nuevos que llegarán a Colombia para este 2026: hay varias novedades

Tras un éxito en las ventas del sector automotor, se espera que ingresen al país nuevos modelos de las marcas más compradas.

James Rodríguez

Destapan la verdadera razón por la que James Rodríguez salió del León de México

Año Nuevo

Año del caballo de fuego: este es el pronóstico según el horóscopo chino para 2026

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos