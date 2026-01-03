CANAL RCN
Internacional Video

Delcy Rodríguez reaparece junto a Diosdado y Tarek William Saab, tras la captura de Nicolás Maduro

La vicepresidenta del régimen condenó la operación de Estados Unidos y pidió que Nicolás Maduro y su esposa sean liberados.

Noticias RCN

enero 03 de 2026
02:40 p. m.
Tras horas de incertidumbre por lo que podría pasar con Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, reapareció en unas declaraciones a medios.

Acompañada por su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el fiscal Tarek William Saab, y Diosdado Cabello, Rodríguez condenó la operación ejecutada por fuerzas estadounidenses durante la madrugada de este 3 de enero.

La vicepresidente calificó el hecho como una "mancha en el desarrollo de las relaciones bilaterales" y confirmó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados.

Rodríguez insistió en que Estados Unidos busca un "cambio de régimen en Venezuela", para apoderarse de sus recursos energéticos y naturales.

Rodríguez pide que liberen a Maduro y a su esposa

Además, convocó un Consejo de Defensa con todos los poderes públicos para exigir "la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores".

Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro.

Dentro de su intervención, Rodríguez pidió a la gente salir a las calles y ordenó el despliegue de las Fuerzas Militares Bolivarianas en todo el país, para "resguardar la independencia nacional, la soberanía e integridad territorial que fue salvajemente atacada".

Estas declaraciones de Rodríguez ponen en entredicho lo anunciado por Trump horas antes, cuando aseguró que la vicepresidenta venezolana estaba dispuesta a cooperar en todo lo que Estados Unidos necesitara.

"Si hay algo que le pueblo venezolano tiene muy claro es que jamás volveremos a ser esclavos ni colonia de ningún imperio, del tinte que sea", reiteró Rodríguez.

Conmoción exterior en Venezuela

La vicepresidenta activó, además, el estado de conmoción externa, mediante un decreto suscrito desde antes por Nicolás Maduro.

