¿Qué está pasando con los trenes en España?: dos accidentes mortales ocurrieron en 48 horas

España atraviesa horas de conmoción tras registrar dos accidentes ferroviarios de extrema gravedad en menos de 48 horas.

La sucesión de tragedias no solo ha dejado 44 personas muertas y decenas de heridos, sino que también ha generado una huelga nacional.

¿Cómo fueron los accidentes ferroviarios que se registraron en España?

El accidente más reciente ocurrió la noche del martes, cerca del municipio de Gelida, en la región de Cataluña, a unos 40 kilómetros de Barcelona.

De acuerdo con la información entregada por Protección Civil, un muro de contención se desprendió y cayó sobre la vía, provocando el choque con un tren de corta distancia.

El impacto dejó un conductor fallecido y 37 personas heridas. Las primeras hipótesis señalan que el desprendimiento del muro estaría relacionado con el temporal de lluvias que ha afectado a Cataluña en los últimos días. El choque fue de tal magnitud que la parte delantera del convoy quedó completamente abollada.

Tras este siniestro, el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, anunció la suspensión de la circulación de trenes de corta distancia en esta región del noreste español. La medida se adoptó ante los efectos del temporal sobre la infraestructura ferroviaria.

RELACIONADO Descubrieron cómo precandidatos presidenciales habrían intentado engañar al Estado con firmas falsas

Por otra parte, el domingo cerca de la localidad de Adamuz, en Andalucía, dos trenes colisionaron con alrededor de 500 pasajeros a bordo.

Este miércoles fue hallado otro cuerpo en el lugar del siniestro, elevando a 43 el número de fallecidos. Además, 31 personas permanecen hospitalizadas, seis de ellas en cuidados intensivos.

El choque en Adamuz involucró a un tren del operador privado italiano Iryo, que cubría la ruta entre Málaga y Madrid, y a un tren de la compañía pública Renfe, que se dirigía desde Madrid hacia Huelva.

Dos vagones del primer convoy descarrilaron y quedaron sobre la vía contigua justo cuando pasaba el segundo tren, que terminó impactando contra ellos.

Las investigaciones iniciales descartaron un exceso de velocidad y un error humano, ya que el choque ocurrió en un tramo recto. Por ello, las pesquisas se centran ahora en el estado de las vías y del material ferroviario.

Incluso, una imagen difundida por la Guardia Civil, en la que se observa un raíl con un tramo faltante, ha alimentado las especulaciones sobre posibles fallas en la infraestructura.

Convocan huelga nacional por tragedia tras accidente de trenes

La magnitud de ambas tragedias llevó al sindicato de maquinistas Semaf a calificar los accidentes de Adamuz y Gelida como un “punto de inflexión”.

En un comunicado, el gremio exigió todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria y convocó a una huelga nacional los días 9, 10 y 11 de febrero.

Desde el Gobierno, el ministro de Transportes, Óscar Puente, reaccionó reconociendo el impacto emocional que viven los maquinistas, aunque cuestionó el llamado a la huelga general.

Entendemos el estado de ánimo de los maquinistas y lo respetamos (...), lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlas.

Por su parte, el ministro expresó además su confianza absoluta en el sistema ferroviario español y defendió la red de transporte público del país:

No podemos, ni debemos poner en cuestión nuestra red, ni el transporte público de nuestro país. No es perfecto, no es infalible, pero es un gran sistema de transporte.

Por ahora, mientras avanzan las investigaciones, España enfrenta el mayor cuestionamiento a su red ferroviaria desde el descarrilamiento de 2013, ocurrido cerca de Santiago de Compostela, que dejó 80 muertos. Hoy, con dos accidentes graves en apenas 48 horas, el debate sobre la seguridad de los trenes vuelve al centro de la discusión.