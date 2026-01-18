CANAL RCN
Internacional

Aparatoso accidente de dos trenes en España deja 21 muertos: imágenes son estemecedoras

Un tren se descarriló y chocó con otro en Córdoba. Se conocieron imágenes que mostraron cómo quedaron destruidos.

Accidente de trenes en España.
Accidente de trenes en España. Foto: AFP.

AFP - Reuters

enero 18 de 2026
05:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este domingo 18 de enero ocurrió un aparatoso accidente en España. Dos trenes se chocaron cuando transitaban por Córdoba.

Cayó red que sacaba cocaína de Colombia para llevarla hasta España: incautaron toneladas y armas
RELACIONADO

Cayó red que sacaba cocaína de Colombia para llevarla hasta España: incautaron toneladas y armas

El reporte oficial de la Guardia Civil apuntó que el tren 6189 de la empresa Iryo iba desde Málaga hacia Madrid. Sin embargo, se descarriló cerca de Adamuz, por lo que invadió el carril de otro tren, el cual cubría la ruta Madrid-Huelva.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Juan Manuel Moreno, presidente regional de Andalucía, informó que los servicios de emergencia y apoyo logístico fueron desplegados. Por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ordenó la puesta en marcha del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1.

A través de redes sociales, los pasajeros entregaron detalles. Por ejemplo, una usuaria de X identificada como Carmen, narró lo siguiente: “Diez minutos después de salir, el tren empezó a temblar mucho y descarriló del vagón 6 que estaba detrás de nosotros. Se apagaron las luces”.

“Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba). El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", dijo de su lado en X el presidente del Gobierno español”, comunicó el presidente Pedro Sánchez.

Imágenes del accidente

Para socorrer a los afectados, han estado a disposición los hospitales de Madrid y los equipos de emergencia (SUMMA 112). Asimismo, en Atocha están desplegados los cuerpos de apoyo para las familias.

¿Quién es el británico requerido en España que fue capturado en el aeropuerto de Rionegro?
RELACIONADO

¿Quién es el británico requerido en España que fue capturado en el aeropuerto de Rionegro?

Como medida preventiva, la circulación de los trenes entre Madrid y Andalucía quedó suspendida mientras se desarrollan las labores. AFP constató que al menos 21 personas murieron y otra amplia cantidad quedó con heridas de gravedad.

Salvador Jiménez, quien es reportero de RTVE, estaba en el tren y contó que al momento de la colisión, los pasajeros utilizaron los martillos de emergencia para romper las ventanas y salir.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vaticano

El Vaticano confirma que intentó un acuerdo con Maduro para su exilio antes de su captura

Chile

Incendios forestales en Chile dejan 15 muertos y más de 50.000 evacuados

Estados Unidos

EE. UU. confirmó que abatió a jefe afiliado a Al Qaeda en ataque en el noroeste de Siria

Otras Noticias

Pensiones

Pensionados pueden acceder gratis a caja de compensación: estas son las condiciones que deben cumplir

Conozca lo que debe cumplir los jubilados para acceder de manera gratuita.

Cámara de Representantes

María Fernanda Carrascal rompe el silencio sobre presuntas irregularidades en cuentas de su campaña

Cuestionan la presunta financiación de Gusteau Chefcito. La representante a la Cámara respondió.

Selección Colombia

Mariana Zapata confesó un romance secreto con jugador de la Selección Colombia: ¿Con quién?

Lionel Messi

La Copa Libertadores podría recibir a Lionel Messi: revelaron acercamientos

Antioquia

Servicios de urgencias en Antioquia registran sobreocupación del 120%: los pacientes esperan hasta 24 horas