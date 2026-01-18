Aparatoso accidente de dos trenes en España deja 21 muertos: imágenes son estemecedoras

Este domingo 18 de enero ocurrió un aparatoso accidente en España. Dos trenes se chocaron cuando transitaban por Córdoba.

El reporte oficial de la Guardia Civil apuntó que el tren 6189 de la empresa Iryo iba desde Málaga hacia Madrid. Sin embargo, se descarriló cerca de Adamuz, por lo que invadió el carril de otro tren, el cual cubría la ruta Madrid-Huelva.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Juan Manuel Moreno, presidente regional de Andalucía, informó que los servicios de emergencia y apoyo logístico fueron desplegados. Por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ordenó la puesta en marcha del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1.

A través de redes sociales, los pasajeros entregaron detalles. Por ejemplo, una usuaria de X identificada como Carmen, narró lo siguiente: “Diez minutos después de salir, el tren empezó a temblar mucho y descarriló del vagón 6 que estaba detrás de nosotros. Se apagaron las luces”.

“Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba). El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", dijo de su lado en X el presidente del Gobierno español”, comunicó el presidente Pedro Sánchez.

Imágenes del accidente

Para socorrer a los afectados, han estado a disposición los hospitales de Madrid y los equipos de emergencia (SUMMA 112). Asimismo, en Atocha están desplegados los cuerpos de apoyo para las familias.

Como medida preventiva, la circulación de los trenes entre Madrid y Andalucía quedó suspendida mientras se desarrollan las labores. AFP constató que al menos 21 personas murieron y otra amplia cantidad quedó con heridas de gravedad.

Salvador Jiménez, quien es reportero de RTVE, estaba en el tren y contó que al momento de la colisión, los pasajeros utilizaron los martillos de emergencia para romper las ventanas y salir.