Así quedarían las curules por partidos en el Congreso: ¿Ganó terreno la oposición?

El Congreso de la República que legislará durante los próximos cuatro años comienza a definir su composición con resultados preliminares que marcan un nuevo equilibrio político.

Los datos muestran un fortalecimiento significativo de los partidos que se declaran en oposición al gobierno entrante, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Así quedó el Senado de la República

En el Senado, el Pacto Histórico se consolida como la bancada más fuerte con 25 curules, manteniendo su posición como una de las principales fuerzas del Legislativo.

Le sigue el Centro Democrático, que experimenta un crecimiento considerable al pasar de 13 a 17 escaños, posicionándose como la segunda fuerza política del Senado.

El Partido Liberal obtendría 13 curules, mientras que la Alianza por Colombia, coalición que agrupa sectores del Partido Verde lograría 11 asientos.

El Partido Conservador tendría 10 curules, el Partido de la U alcanzaría 8 escaños, y Cambio Radical obtendría 7 senadores, cuatro menos de los que tiene actualmente.

Por su parte, Ahora Colombia, colectividad vinculada al Nuevo Liberalismo, conseguiría 5 curules. Salvación Nacional, que se suma a las fuerzas de oposición, obtendría 4 senadores.

Esto muestra que los partidos de derecha e independientes agrupados tendrían una fuerza política mayoritaria en el Senado.

Así quedaría la Cámara de Representantes por partidos

En la Cámara de Representantes, el Centro Democrático también aumentaría su presencia en varios departamentos. Solo en Bogotá alcanzaría 6 curules, quedando cerca del Pacto Histórico que obtendría 8 representantes en la capital.

La Alianza Verde tendría 2 representantes por Bogotá y el Partido Liberal 1.

Sin embargo, la sumatoria aún no termina. El conteo continúa y las próximas horas serán clave para determinar cómo quedará repartido el poder en todo el Congreso.