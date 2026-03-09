CANAL RCN
Colombia Video

Así quedarían las curules por partidos en el Congreso: ¿Ganó terreno la oposición?

Centro Democrático crece de 13 a 17 curules en Senado, mientras que el Pacto Histórico logró 25 escaños.

Yhonay Díaz

marzo 09 de 2026
09:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Congreso de la República que legislará durante los próximos cuatro años comienza a definir su composición con resultados preliminares que marcan un nuevo equilibrio político.

Estos son los desafíos que enfrentará el nuevo Congreso de la República 2026 - 2030
RELACIONADO

Estos son los desafíos que enfrentará el nuevo Congreso de la República 2026 - 2030

Los datos muestran un fortalecimiento significativo de los partidos que se declaran en oposición al gobierno entrante, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Estos son los candidatos a la Presidencia de Colombia 2026: perfiles y trayectoria
RELACIONADO

Estos son los candidatos a la Presidencia de Colombia 2026: perfiles y trayectoria

Así quedó el Senado de la República

En el Senado, el Pacto Histórico se consolida como la bancada más fuerte con 25 curules, manteniendo su posición como una de las principales fuerzas del Legislativo.

Le sigue el Centro Democrático, que experimenta un crecimiento considerable al pasar de 13 a 17 escaños, posicionándose como la segunda fuerza política del Senado.

El Partido Liberal obtendría 13 curules, mientras que la Alianza por Colombia, coalición que agrupa sectores del Partido Verde lograría 11 asientos.

El Partido Conservador tendría 10 curules, el Partido de la U alcanzaría 8 escaños, y Cambio Radical obtendría 7 senadores, cuatro menos de los que tiene actualmente.

Por su parte, Ahora Colombia, colectividad vinculada al Nuevo Liberalismo, conseguiría 5 curules. Salvación Nacional, que se suma a las fuerzas de oposición, obtendría 4 senadores.

Esto muestra que los partidos de derecha e independientes agrupados tendrían una fuerza política mayoritaria en el Senado.

De las redes al Congreso: así les fue a los influencers en las elecciones legislativas de 2026
RELACIONADO

De las redes al Congreso: así les fue a los influencers en las elecciones legislativas de 2026

Así quedaría la Cámara de Representantes por partidos

En la Cámara de Representantes, el Centro Democrático también aumentaría su presencia en varios departamentos. Solo en Bogotá alcanzaría 6 curules, quedando cerca del Pacto Histórico que obtendría 8 representantes en la capital.

La Alianza Verde tendría 2 representantes por Bogotá y el Partido Liberal 1.

Sin embargo, la sumatoria aún no termina. El conteo continúa y las próximas horas serán clave para determinar cómo quedará repartido el poder en todo el Congreso.

Así reaccionaron 'Pechy Players', Felipe Saruma y más influencers que se 'quemaron' en elecciones
RELACIONADO

Así reaccionaron 'Pechy Players', Felipe Saruma y más influencers que se 'quemaron' en elecciones

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Imputan a excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez por presunta red de contrabando vinculada a ‘Papá Pitufo’

Lluvias En Colombia

Impresionante aguacero en Usaquén dejó a una madre y su bebé atrapados en el deprimido de la calle 94

Elecciones en Colombia

Reunión clave de Paloma Valencia con sus compañeros de consulta: hay fecha de inscripción de candidatura

Otras Noticias

Donald Trump

Así fue el encuentro de Trump y la comunidad venezolana en Florida: terminó comprando arepas

El presidente de Estados Unidos protagonizó un curioso momento con la comunidad latina y hasta terminó comprando comida venezolana.

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 9 de marzo de 2026

Consulta los resultados oficiales de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima del lunes 9 de marzo. Verifica si tu número es ganador y conoce los premios.

Salud mental

Cómo entrenar la mente para pensar en positivo y mejorar el bienestar emocional

Millonarios

¡Rodrigo Contreras solo marca golazos! Millonarios venció 2-0 a Cúcuta y sigue en racha

Enfermedades

Autoridades alertan el aumento de casos por paperas en Estados Unidos