CANAL RCN
Internacional

Regresaron a Tierra cuatro astronautas tras estar cinco meses en el espacio: ¿cómo se encuentran?

Aterrizaron frente a las costas de California a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX.

Regreso de astronautas
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

agosto 10 de 2025
08:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cuatro astronautas pusieron fin a una misión de cinco meses en la Estación Espacial Internacional (EEI), regresando a la Tierra en la cápsula Dragon de SpaceX.

Hallan asesinado a menor que llevaba cinco días desaparecido en Bogotá: tenía fuertes signos de violencia
RELACIONADO

Hallan asesinado a menor que llevaba cinco días desaparecido en Bogotá: tenía fuertes signos de violencia

Su llegada marcó el cierre de la décima misión de rotación de tripulación del programa Commercial Crew de la NASA, desarrollado en alianza con la industria privada para sustituir los vuelos de los transbordadores espaciales.

Regresaron a Tierra cuatro astronautas tras estar cinco meses en el espacio

La tripulación estuvo integrada por las estadounidenses Anne McClain y Nichole Ayers, el cosmonauta ruso Kirill Peskov y el astronauta japonés Takuya Onishi.

Su cápsula amerizó en el océano Pacífico, frente a las costas de California, tras un viaje de retorno que comenzó el viernes 8 de agosto en la EEI.

Luego del desacoplamiento de la nave se inició un descenso controlado hacia la atmósfera terrestre, soportando temperaturas extremas que, según la NASA, alcanzaron los 1.925 grados Celsius.

Para reducir la velocidad y garantizar un aterrizaje seguro, se desplegaron enormes paracaídas que permitieron un contacto controlado con el mar.

Tras el amerizaje, un barco de recuperación de SpaceX se encargó de asegurar la cápsula y trasladarla a bordo. Una vez finalizados los protocolos de seguridad y revisiones médicas iniciales, los astronautas pudieron abandonar la nave y respirar aire terrestre por primera vez en meses.

¿Qué estaban haciendo en el espacio?

Durante su estancia en la EEI, la misión Crew-10 llevó a cabo diversos experimentos científicos, entre ellos el estudio del crecimiento de plantas en condiciones de microgravedad y la observación de cómo las células reaccionan en ausencia de gravedad, investigaciones clave para futuros viajes de larga duración fuera de la órbita terrestre.

Así fue el regreso de los astronautas varados por nueve meses en el espacio: video
RELACIONADO

Así fue el regreso de los astronautas varados por nueve meses en el espacio: video

La astronauta Anne McClain calificó la despedida de la EEI como un momento “agridulce”, al no tener certeza de volver al espacio.

En un mensaje publicado en X, destacó que “cada día, esta misión depende de personas en todo el mundo. Depende del gobierno y entidades comerciales, depende de todos los partidos políticos y depende del compromiso con una meta sostenida a lo largo de los años y décadas”.

Ahora, los cuatro astronautas viajarán a Houston, Texas, para reencontrarse con sus familias y culminar las evaluaciones posteriores a la misión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Florida

Florida prepara su segundo centro de detención para migrantes

Nueva York

Video | Adolescente abrió fuego en Times Square e hirió a tres personas

Brasil

Accidente de tránsito en Brasil deja 11 muertos y más de 40 heridos

Otras Noticias

Fútbol femenino

Brutal pelea en partido de fútbol femenino: jugadoras se fueron a los golpes

Jugadoras del Juárez y Tijuana se pelearon a golpes y terminaron expulsadas. El video se hizo viral.

Bogotá

Hallan asesinado a menor que llevaba cinco días desaparecido en Bogotá: tenía fuertes signos de violencia

Su madre había advertido que él comentó en el colegio saber quién habría cometido un homicidio en el barrio.

Loterías

Resultados de la Lotería de Boyacá del 9 de agosto: premio mayor

Astrología

La preocupante predicción de Mhoni Vidente para el 13 y 21 de agosto: ¿Qué pasará?

Enfermedades

Más de 1,5 millones de colombianos han sufrido diarrea aguda este año, según informe