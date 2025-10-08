Regresaron a Tierra cuatro astronautas tras estar cinco meses en el espacio: ¿cómo se encuentran?

Cuatro astronautas pusieron fin a una misión de cinco meses en la Estación Espacial Internacional (EEI), regresando a la Tierra en la cápsula Dragon de SpaceX.

Su llegada marcó el cierre de la décima misión de rotación de tripulación del programa Commercial Crew de la NASA, desarrollado en alianza con la industria privada para sustituir los vuelos de los transbordadores espaciales.

La tripulación estuvo integrada por las estadounidenses Anne McClain y Nichole Ayers, el cosmonauta ruso Kirill Peskov y el astronauta japonés Takuya Onishi.

Su cápsula amerizó en el océano Pacífico, frente a las costas de California, tras un viaje de retorno que comenzó el viernes 8 de agosto en la EEI.

Luego del desacoplamiento de la nave se inició un descenso controlado hacia la atmósfera terrestre, soportando temperaturas extremas que, según la NASA, alcanzaron los 1.925 grados Celsius.

Para reducir la velocidad y garantizar un aterrizaje seguro, se desplegaron enormes paracaídas que permitieron un contacto controlado con el mar.

Tras el amerizaje, un barco de recuperación de SpaceX se encargó de asegurar la cápsula y trasladarla a bordo. Una vez finalizados los protocolos de seguridad y revisiones médicas iniciales, los astronautas pudieron abandonar la nave y respirar aire terrestre por primera vez en meses.

¿Qué estaban haciendo en el espacio?

Durante su estancia en la EEI, la misión Crew-10 llevó a cabo diversos experimentos científicos, entre ellos el estudio del crecimiento de plantas en condiciones de microgravedad y la observación de cómo las células reaccionan en ausencia de gravedad, investigaciones clave para futuros viajes de larga duración fuera de la órbita terrestre.

La astronauta Anne McClain calificó la despedida de la EEI como un momento “agridulce”, al no tener certeza de volver al espacio.

En un mensaje publicado en X, destacó que “cada día, esta misión depende de personas en todo el mundo. Depende del gobierno y entidades comerciales, depende de todos los partidos políticos y depende del compromiso con una meta sostenida a lo largo de los años y décadas”.

Ahora, los cuatro astronautas viajarán a Houston, Texas, para reencontrarse con sus familias y culminar las evaluaciones posteriores a la misión.