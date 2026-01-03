"Su casa tenía puertas de acero (...) intentó entrar": revelan detalles de la captura de Maduro mientras dormía

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos entregó a Fox News detalles del operativo de captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas, Venezuela, mientras dormían en su casa.

La operación fue llevada a cabo por la unidad de élite del Ejército de Estados Unidos, Delta Force, quienes habrían ingresado a la vivienda de Maduro que estaba blindada con puertas de acero lograron detenerlos cuando intentaban esconderse en el búnker que había construido, "entró, pero no pudo cerrar la puerta", confirmó Trump:

Su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo hicimos tan rápido que no lo logró.

¿Quién entregó a Nicolás Maduro en Venezuela?

El pasado 31 de diciembre, Nicolás Maduro, aseguró que se refugiaba en un búnker ante las amenazas de Estados Unidos:

Yo tengo un búnker infalible: Dios Todo Poderoso. Yo le entregué Venezuela a nuestro Señor Jesucristo (…) Me encomiendo a él todos los días.

“Estábamos preparados con sopletes enormes para atravesar el acero, pero no los necesitamos", dijo Maduro.

La información preliminar que se maneja sobre la captura del número uno del régimen indica que la CIA habría logrado reclutar a la fuente en Venezuela que habría entregado los datos clave sobre la ubicación de Maduro, por lo que Estados Unidos, al parecer, tendría que disponer de la recompensa de $50 millones de dólares.

Hasta el momento se desconoce quién es la fuente humana que habría entregado las coordenadas específicas de Maduro.

El equipo hizo un trabajo increíble. Ensayaron y practicaron como nadie lo había visto. Y me dijeron, no hay otro país en la Tierra capaz de realizar una maniobra así.

Donald Trump vio en vivo la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Donald Trump aseguró vio en directo la captura de Nicolás Maduro y su esposa, una operación militar que calificó "como un show televisivo".

La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos.

Asimismo, explicó que sus militares fueron atacados: "nadie murió, dos soldados fueron alcanzados, el helicóptero fue golpeado muy duro pero lo recuperamos".