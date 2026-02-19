Sociedad Colombiana de Pediatría revela qué enfermedades han sido desatendidas en pacientes menores de edad

Exministros y exviceministros publicaron una carta en la que hacen un llamado de urgencia al Gobierno nacional, a “corregir” el manejo del sistema de salud que se enfrenta a un debilitamiento operativo y la desfinanciación progresiva, desde el 2023.

Su más reciente advertencia es realizada tras la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años que dejó de recibir los medicamentos que necesitaba, luego de ser diagnosticado con hemofilia.

En la misiva, lamentaron su muerte y que miles de pacientes se enfrenten a condiciones similares, varios de ellos siendo menores de edad, como expuso en diálogo con Noticias RCN la presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría, Eliana Zemanate:

“Desde la Sociedad Colombiana de Pediatría vemos con gran preocupación las dificultades en la entrega de medicamentos, en la autorización de procedimientos y tratamientos específicos; ya que, la población pediátrica es muy vulnerable y requiere continuidad en sus tratamientos”.

Trabas en la entrega de medicamentos y autorización de procedimientos han aumentado el último año:

Asociados en las diferentes regionales, al igual que las asociaciones de padres y pacientes, alertan sobre el desabastecimiento de medicamentos para tratar enfermedades de alto costo y las dificultades a la hora de conseguir autorizaciones para procedimientos en menores de edad.

“Esto”, según Zemanate, “se ha visto incrementado en el último año, hemos tenido mayores dificultades y reingresos a urgencias por patologías como la epilepsia, porque a los pacientes no le entregan oportunamente sus medicamentos”.

¿Qué enfermedades se han desatendido?

La Sociedad Colombiana de Pediatría logró identificar qué enfermedades han sido desatendidas durante la crisis por la no entrega de medicamentos y trabas en la autorización de procedimientos en todo el país. La situación es crítica para pacientes con cáncer que han dejado de recibir un tratamiento integral, pero también afecta a:

“Los pacientes con enfermedades reumatológicas, sobre todo los que reciben medicamentos biológicos; los pacientes con inmunodeficiencias, que necesitan medicamentos biológicos o inmunoglobulinas; los pacientes con discrasia sanguínea; los pacientes de neurología; los pacientes de errores innatos del metabolismo (EIM), y los pacientes con enfermedades raras”.

Su solicitud no es otra que “garantizar la disponibilidad de los medicamentos, la autorización de los procedimientos para los niños, para que puedan articularse todos los procesos”.