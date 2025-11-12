Ejército recuperó a menor de edad que había sido reclutado en Caquetá

En las recientes horas, tropas de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional lograron la recuperación de un menor de edad y la entrega voluntaria a la justicia de dos presuntos miembros de la estructura residual Jorge Suárez Briceño, en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá.

RELACIONADO Ejército rescata menor de 13 años presuntamente reclutada por grupo armado en Bolívar

Ejército recuperó a menor que había sido reclutado en Caquetá

La acción se llevó a cabo por soldados que adelantaban maniobras tácticas en áreas donde esta organización criminal mantiene presencia.

Durante la operación, las autoridades lograron ubicar a un adolescente que, según las primeras indagaciones, habría sido utilizado por el grupo ilegal para actividades delictivas, poniendo en riesgo su integridad y vulnerando sus derechos.

Tras su recuperación, el menor fue trasladado a un entorno seguro y entregado a las entidades encargadas de garantizar su protección y el restablecimiento de sus derechos, conforme a los protocolos establecidos para estos casos.

En el mismo operativo, dos integrantes de la estructura decidieron someterse a las autoridades, aportando información relevante para las investigaciones. Ambos quedaron bajo custodia para continuar con los procesos judiciales correspondientes.

Dos presuntos integrantes de las disidencias se entregaron al Ejército

“Según información preliminar, el menor recuperado habría sido instrumentalizado por esta estructura para actividades ilícitas, vulnerando sus derechos fundamentales y exponiéndolo a un alto riesgo. Tras la operación militar, el adolescente fue puesto de inmediato bajo protección, siguiendo los protocolos establecidos para la atención de menores en riesgo, y quedó a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento integral de sus derechos”, detalló el Ejército.

En el comunicado, indicaron que este resultado constituye un paso importante en los esfuerzos por desarticular las capacidades de los grupos armados ilegales que operan en Caquetá y reiteró su compromiso con la defensa de los niños, niñas y adolescentes, así como con la seguridad de las comunidades rurales.