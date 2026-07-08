Interinato en Venezuela pide liberar de cuentas congeladas para "recuperarse de los terremotos"

Venezuela, a través del canciller Yván Gil, solicitó formalmente la liberación de activos congelados en el extranjero para financiar la recuperación del país tras los devastadores terremotos del mes pasado que dejaron al menos 3.600 personas fallecidas:

Queremos hacer un llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizar en la recuperación.

El funcionario venezolano destacó: "tenemos en distintas partes del mundo cuentas que pertenecen al Estado venezolano que han sido congeladas producto de sanciones ilegales".

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ONU solicita fondos para atender la emergencia humanitaria en Venezuela

La solicitud coincide con la visita a Venezuela de Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, quien se ha reunido con autoridades del país para evaluar la situación sobre el terreno.

La ONU emitió un llamado urgente para recaudar 296 millones de dólares destinados a operaciones de ayuda humanitaria tras los sismos.

Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos.

El alto funcionario de Naciones Unidas enfatizó la urgencia de la situación y la necesidad de una respuesta internacional coordinada para atender a la población afectada por los terremotos, que han dejado una profunda huella humanitaria en el país caribeño.

Gobierno interino de Venezuela pide descongelar cuentas en el extranjero

La petición del gobierno interino en Venezuela plantea un desafío diplomático, ya que estos activos fueron congelados como parte de un régimen de sanciones internacionales. Sin embargo, las autoridades venezolanas argumentan que la emergencia humanitaria justifica la liberación de estos fondos para la reconstrucción.

El llamado venezolano busca obtener recursos adicionales a los solicitados por la ONU, con el objetivo de acelerar los trabajos de recuperación en las zonas más afectadas por los sismos.

El plan de seis meses presentado por OCHA pretende atender las necesidades inmediatas de 1,3 millones de personas afectadas por los desastres naturales.