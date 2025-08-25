Cinco periodistas murieron en nuevo ataque israelí contra hospital de Gaza

Un nuevo ataque israelí contra un hospital en el sur de la Franja de Gaza, dejó un total de 20 personas muertas, entre las que se encuentran cinco periodistas colaboradores de medios y agencias internacionales.

La Defensa Civil de Gaza confirmó que entre los fallecidos en el bombardeo al Hospital Nasser en Jan Yunis, había trabajadores de AP, Reuters y Al Jazeera.

El hospital, uno de los últimos centros sanitarios que sigue parcialmente operativos en la Franja de Gaza, ha sido blanco del fuego israelí en varias ocasiones desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Antes del anuncio de estas muertes, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros sin Fronteras (RSF) había reportado cerca de 200 periodistas muertos desde el inicio del conflicto en esta parte de Oriente Medio.

¿Qué dice Israel sobre el ataque?

El ejército israelí indicó que había efectuado "un ataque en la zona del hospital Nasser" y agregó que "lamenta cualquier daño causado a personas no involucradas y que no tiene como objetivo a los periodistas en cuanto tales". Agregó que "el jefe del Estado Mayor ordenó que se realizara una investigación preliminar lo antes posible".

Fuentes en Gaza contaron que el primer ataque fue perpetrado con un dron explosivo, y luego hubo un bombardeo cuando los heridos estaban siendo evacuados.

Condenan muerte de periodistas y ataque a hospital

La cadena internacional Al Jazeera, con sede en Catar, dijo que uno de sus fotoperiodistas, el camarógrafo Mohamed Salama, murió en el ataque. Asimismo, condenó, "en los términos más enérgicos posibles, este horrible crimen cometido por las fuerzas de ocupación israelíes, que han atacado directamente y asesinado a periodistas como parte de una campaña sistemática para silenciar la verdad".

Hace dos semanas, cuatro reporteros y dos colaboradores de Al Jazeera murieron en un ataque dirigido de las fuerzas israelíes, que acusaron a uno de ellos de ser supuestamente un miembro activo del movimiento islamista palestino Hamás.

Por su parte, la agencia de noticias Reuters confirmó la muerte de uno de sus periodistas y dijo que otro resultó herido. La agencia estadounidense The Associated Press (AP) se dijo "conmocionada y entristecida" por el deceso de Mariam Dagga, de 33 años, una periodista visual que colaboraba con ellos desde el inicio de la guerra.

El sindicato de periodistas palestinos identificó a los otros dos periodistas fallecidos como Moaz Abu Taha y Ahmad Abu Aziz.

Entretanto, la ONU reiteró que los periodistas y hospitales nunca deben ser objetivos militares, y que lo sucedido en Jan Yunis debería movilizar al mundo para buscar justicia.