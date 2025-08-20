CANAL RCN
Israel inició la ocupación total de Gaza para liberar a rehenes en poder de Hamás

El gobierno de Netanyahu anunció primeras acciones de ocupación en Gaza, reforzando sus filas con 60.000 reservistas y prolongando el servicio de 20.000 soldados.

agosto 20 de 2025
09:49 p. m.
En las recientes horas, el gobierno israelí anunció que inició la ocupación total de Gaza, en medio de fuertes cuestionamientos internacionales.

Israel inició la ocupación total de Gaza

El ejército confirmó que ya controla las afueras de la ciudad de Gaza, como parte de una operación que busca la liberación de los rehenes en poder de Hamás.

El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció categóricamente las primeras acciones de esta ocupación total.

“No estamos esperando, hemos comenzado las operaciones preliminares y las primeras etapas del ataque a la ciudad de Gaza, y las fuerzas de la FDI ya controlan las afueras de la ciudad de Gaza”, aseguró el general de Brigada Effie Defrin, portavoz militar de Israel.

Para fortalecer su posición militar, Israel ha reforzado sus filas con 60.000 reservistas y ha prolongado el servicio de 20.000 soldados.

El gobierno israelí ha dejado clara su intención de intensificar los ataques contra la infraestructura de Hamás, tanto en la superficie como bajo tierra, con el objetivo de romper la dependencia de la población de Gaza del grupo terrorista.

Esta operación militar fue aprobada a principios de mes por el Gabinete de Seguridad israelí, con el objetivo principal de neutralizar a Hamás y liberar a los 50 rehenes que se encuentran en poder del grupo.

En los días previos a esta ocupación, el ejército israelí había intensificado sus ataques aéreos y operaciones en la ciudad de Gaza.

El conflicto actual, que comenzó en octubre de 2023, ha dejado un saldo trágico de más de 62.000 muertos, según las cifras disponibles.

Esta escalada en las operaciones militares israelíes ha generado preocupación en la comunidad internacional por las posibles consecuencias humanitarias en la densamente poblada Franja de Gaza.

La decisión de Israel de ocupar totalmente Gaza marca un punto de inflexión en este prolongado conflicto, y sus repercusiones podrían tener un impacto significativo en la geopolítica de la región.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de estos eventos, mientras se intensifican los llamados a un cese al fuego y a una solución diplomática del conflicto.

