Vehículo de carreras embistió a nueve personas en medio de una competencia en Australia

Un automóvil que participaba de una carrera nocturna embistió a un grupo de espectadores el sábado en Walcha, una localidad ubicada unos 300 kilómetros al norte de Sídney. El impacto se produjo cuando el vehículo, fuera de control, “se lanzó contra una cerca y golpeó a una multitud de observadores”, según informó la policía del estado de Nueva Gales del Sur.

El incidente dejó un saldo de nueve heridos, entre ellos una persona que permanece “en condición crítica”. Las autoridades detallaron además que un hombre de 54 años “resultó gravemente herido”, mientras que otras tres víctimas, de entre 20 y 75 años, quedaron “seriamente heridas”.

La investigación se centra ahora en un antecedente ocurrido instantes antes del atropello: el conductor “había tenido una colisión sobre la pista momentos antes del accidente”, un dato que podría ayudar a esclarecer cómo terminó el vehículo atravesando la barrera que separaba la pista del público.

Los equipos de emergencia intervinieron de inmediato, mientras la policía acordonaba el área para permitir la labor de los peritos y recoger testimonios de quienes presenciaron la escena.

Un hecho similar se registró el fin de semana anterior en la Florida:

En hechos similares, aunque con un agravante por tratarse de carreras ilegales, se registró el fin de semana anterior en el estado de Florida, Estados Unidos, donde un choque dejó cuatro muertos y 11 heridos, la madrugada del domingo 9 de noviembre al histórico barrio de Ybor City, donde un vehículo que participaba del evento callejero chocó con un establecimiento comercial, según confirmó la Policía local.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:45 a. m., cuando Silas Simpson, de 22 años, perdió el control de su auto y terminó impactando violentamente contra el inmueble. Los oficiales capturaron a Simpson en el mismo lugar del siniestro.

En el sitio murieron tres personas, mientras que una cuarta víctima, que había resultado gravemente herida, falleció de camino al hospital.

A través de un comunicado difundido horas después, el jefe de Policía de Tampa, Lee Bercaw, lamentó lo sucedido y ofreció un mensaje de duelo: “lo ocurrido fue una tragedia sin sentido. Nuestros corazones están con los seres queridos de las víctimas y con todos los afectados”.

Bercaw insistió en señalar la responsabilidad del conductor al participar en la carrera clandestina y agregó que “la conducción temeraria puso vidas inocentes en peligro. El Departamento de Policía de Tampa y la Patrulla de Carreteras de Florida están comprometidos a buscar justicia para las víctimas y sus familias”.