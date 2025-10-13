Masacre en Ecuador: ataque armado durante un partido dejó deja seis muertos

Un violento ataque armado durante un partido de fútbol comunitario en el suroeste de Ecuador dejó como saldo seis personas muertas y 17 heridas, en un nuevo episodio que evidencia la grave crisis de seguridad que atraviesa el país.

Las autoridades atribuyen la masacre a disputas entre bandas criminales por el control del tráfico local de drogas.

De acuerdo con la Policía Nacional, el ataque ocurrió cerca de las 11 de la noche de este domingo 12 de octurbe, cuando un grupo de entre seis y siete hombres llegó al lugar a bordo de cuatro motocicletas y dos camionetas, desde donde abrieron fuego de manera indiscriminada contra los asistentes.

En el sitio se recolectaron al menos 85 evidencias balísticas, correspondientes a pistolas y fusiles de alto poder.

El coronel Carlos Fuentes, vocero de la institución, informó que entre las víctimas mortales se encuentran dos personas con antecedentes penales.

Además, señaló que los presuntos atacantes pertenecerían a la organización criminal conocida como “Freddy Kruger”, vinculada a actividades de narcotráfico en la zona. Hasta el momento, las autoridades han reportado dos capturas relacionadas con los hechos.

Entre los heridos hay tres menores de edad que resultaron con impactos de bala en sus extremidades y torso. Las víctimas fueron trasladadas a diferentes hospitales de la región, donde cuatro personas perdieron la vida debido a la gravedad de sus heridas.

Ecuador, ubicado en una posición estratégica para el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, se ha convertido en un punto clave para el crimen organizado.

En el país operan varias bandas dedicadas al sicariato, la extorsión y el secuestro, muchas de ellas aliadas con cárteles de México, Colombia y Albania.

El ataque ocurrió al cierre de un feriado de cuatro días, marcado por otros hechos de violencia. En la localidad de Playas, a hora y media de Guayaquil, una fiesta de 15 años también fue escenario de un atentado que dejó cinco personas muertas, según reportes de prensa.

A pesar de las medidas de mano dura implementadas por el presidente Daniel Noboa, la violencia no da tregua. En el primer semestre del año, Ecuador registró más de 4.600 homicidios, un aumento del 47% respecto al mismo periodo de 2024, según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.