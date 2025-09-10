CANAL RCN
Internacional

Ecuador acusa a 17 militares por la atroz masacre de cuatro menores hallados calcinados

Los menores entre 11 y 15 años fueron detenidos por una patrulla militar y días después sus cuerpos fueron hallados muertos.

Ecuador acusa a 17 militares por la atroz masacre de cuatro menores hallados calcinados
Foto: AFP

AFP

octubre 09 de 2025
12:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía de Ecuador acusó formalmente a 17 militares de la desaparición forzada de cuatro menores, cuyos cuerpos aparecieron calcinados días más tarde.

Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos en diciembre de 2024 por una patrulla militar en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Sus cuerpos aparecieron incinerados días después cerca de una base de la Fuerza Aérea.

Un informe de Amnistía Internacional señala que la Fiscalía ecuatoriana ha recibido denuncias por la posible desaparición forzada de 43 personas desde 2023, cuando empezó el mandato del presidente conservador Daniel Noboa, cuya bandera es la mano de hierro contra el crimen.

Video viral: colombiano desparecido hace dos años fue visto en un video de TikTok en Ecuador
RELACIONADO

Video viral: colombiano desparecido hace dos años fue visto en un video de TikTok en Ecuador

Un coronel entre los militares acusados por masacre de cuatro menores

En la audiencia del caso denominado ‘Malvinas’, la Fiscalía acusó "a 16 militares (como autores directos) y a un coronel (como cómplice) por la detención ilegal y presunta desaparición forzada de los cuatro menores, ocurrida el 8 de diciembre de 2024", señaló el organismo a través X.

Un testigo del caso señaló que, tras ser liberados por los militares, los niños fueron retenidos por un grupo criminal. El ministerio de Defensa apuntó hacia un cabecilla de la banda de ‘Los Águilas’ como responsable.

Alias Fede, uno de los criminales más buscados de Ecuador fue recapturado en Medellín
RELACIONADO

Alias Fede, uno de los criminales más buscados de Ecuador fue recapturado en Medellín

Familias revelaron cómo habrían asesinado a los menores

El Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CDH), que acompaña a las familias, puso en duda el relato. Aseguró que en otra versión el mismo testigo señaló que "personal militar lo obligó bajo amenazas de muerte" a declarar que bandas criminales se llevaron a los menores.

Noboa declaró a Ecuador en 2024 en un conflicto armado interno, lo que le permite desde entonces mantener desplegadas a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen dentro del territorio.

En su informe Amnistía Internacional concluyó que "lejos de brindar seguridad, esta estrategia ha abierto la puerta a violaciones graves de derechos humanos y ha colocado a las personas en el país en mayor riesgo".

Ataque a caravana del presidente de Ecuador habría sido un intento de asesinato
RELACIONADO

Ataque a caravana del presidente de Ecuador habría sido un intento de asesinato

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Francia

Francia condena a 10 años de prisión al único acusado que apeló en el caso Gisèle Pelicot

Disney

Mujer falleció en Disneyland tras subirse a una atracción: esto se sabe

Animales

Jaguar herido fue rescatado en un río tras recibir múltiples disparos: video conmovedor

Otras Noticias

Fútbol internacional

VIDEO | Futbolista se rompe el cuello en pleno partido y su club teme a que quede discapacitado

El futbolista Samuel Asamoah sufrió una fractura cervical en pleno partido en China. Su club teme que quede discapacitado de por vida tras el impacto.

OMS

OMS alerta sobre el aumento de cigarrillos electrónicos en los jóvenes

La OMS reveló que al menos 15 millones de jóvenes en el mundo fuman cigarrillos electrónicos.

Contraloría General de la República

Contraloría declara de impacto nacional investigación sobre contrato de mantenimiento de helicópteros del Ejército

Ministerio de Transporte

Mintransporte aclara quién debe pagar las fotomultas cuando no se identifica al conductor

Viral

Ryan Castro anunció fiesta con sus fanáticos en Bogotá: ¿qué hacer para asistir?