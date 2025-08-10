Ataque a caravana del presidente de Ecuador habría sido un intento de asesinato

En las recientes horas, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, calificó como un “intento de asesinato y acto de terrorismo” el ataque registrado este martes contra la caravana presidencial en la que se desplazaba el mandatario Daniel Noboa, en medio de las protestas de comunidades indígenas que se desarrollan en varias provincias del país.

Según el funcionario, el nivel de violencia del ataque demuestra que no se trató de un incidente aislado. “El nivel de agresión con el que se atacó la caravana denota que esto fue un claro intento de asesinato y un acto de terrorismo en contra del primer mandatario”, aseguró Loffredo en declaraciones al canal Teleamazonas.

Los hechos ocurrieron en una localidad andina del sur del país, donde cerca de 500 manifestantes, algunos identificados con vestimentas tradicionales indígenas, arrojaron piedras y palos contra los vehículos oficiales que integraban la comitiva presidencial.

A pesar de la agresión, el presidente Noboa salió ileso, confirmó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien también reveló que se hallaron presuntos impactos de bala en el vehículo del mandatario, aunque esta información aún está siendo verificada por las autoridades.

Videos difundidos por la Presidencia muestran el momento del ataque desde el interior de uno de los automóviles, donde se escuchan golpes contra los vidrios y gritos de advertencia.

En otras grabaciones publicadas por medios locales se observa a los manifestantes bloqueando el paso de la caravana entre el sonido de sirenas y el avance de los vehículos hacia la provincia de Cañar, en el sur del país.

Loffredo explicó que Noboa se dirigía a la zona para entregar obras públicas como parte de su agenda territorial. “El presidente estaba haciendo lo que siempre hace: llegar a los territorios más necesitados de manera presencial. Estos agresores quieren todo lo contrario, caotizar y destruir. Pero nada lo detiene, ni siquiera el riesgo ante su propia vida”, declaró el ministro.

¿Quiénes están detrás del ataque a la caravana de Daniel Noboa?

El ataque se produce en el contexto de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que desde el 22 de septiembre mantiene bloqueos y movilizaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

La medida, impulsada por el gobierno, incrementó el precio del galón de combustible de 1,80 a 2,80 dólares, lo que, según los manifestantes, eleva el costo de vida y afecta especialmente a las comunidades rurales y agrícolas.