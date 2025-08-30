Video: dos policías ecuatorianos estarían involucrados en el homicidio de un joven en Quito
Un joven de 26 años que conducía una camioneta habría sido asesinado por un policía, que le disparó desde una calle del sector de Cotocollao.
07:56 p. m.
Dos presuntos policías estarían implicados en el homicidio de un joven de 26 años en el norte de Quito, en lo que sería un confuso incidente que es materia de investigación.
Por ahora, las autoridades rechazaron el acto de violencia y señalaron que los involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Así fue el extraño incidente
Una cámara de seguridad en el sector de Cotocollao, en el norte de Quito, Ecuador, capto en horas de la madrugada de este 30 de agosto un incidente que involucra a tres vehículos.
De uno de ellos se ve descender a una persona, quien posteriormente dispara contra otro vehículo que está en movimiento.
El conductor del carro que fue impactado por las balas falleció. Se trata de un joven de 26 años cuya identidad no ha sido revelada.
En la escena también se ve cómo de otra camioneta baja una mujer intentando detener el carro en el que se movilizaba el hombre que disparó.
Dos policías implicados
Los implicados en este hecho serían dos policías, quienes fueron puestos bajo orden de la Fiscalía General del Estado. La policía ecuatoriana rechazó los actos de violencia.
"Desde la institución policial, rechazamos de manera categórica y enfática cualquier acto violento que intente manchar nuestra imagen y vulnerar la seguridad ciudadana", dijeron en un comunicado.
Entretanto, la investigación está en marcha para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad de los presuntos uniformados.