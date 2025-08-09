Ataque armado en Jerusalén: dos sujetos abrieron fuego contra una parada de autobús

Seis personas murieron y al menos una decena resultaron heridas este lunes tras un ataque con armas de fuego en Jerusalén Este, informaron los servicios de emergencia israelíes.

Ataque armado en Jerusalén dejó seis personas muertas

El hecho ocurrió a la entrada del barrio de Ramot, en una zona de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel, convirtiéndose en uno de los episodios más mortíferos en la ciudad desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023.

Según la policía, dos hombres abrieron fuego contra una parada de autobús. En el lugar, los equipos médicos confirmaron inicialmente la muerte de cuatro personas, mientras que otras dos fallecieron posteriormente en hospitales de la ciudad.

Entre las víctimas hay un ciudadano español y, de acuerdo con medios locales, varios de los fallecidos eran miembros de la comunidad judía ultraortodoxa.

El Magen David Adom, equivalente israelí de la Cruz Roja, reportó además ocho heridos, cinco de ellos en estado grave.

“Fue una escena muy difícil. Los heridos estaban en el suelo y en la acera, algunos inconscientes”, relató el enfermero Fadi Dekaidek, quien atendió la emergencia.

De acuerdo con las autoridades, un agente de seguridad y un civil que se encontraban en el lugar reaccionaron de inmediato, logrando abatir a los atacantes.

Hombres en Jerusalén abrieron fuego contra estación de autobús

Tras el hecho, el primer ministro Benjamin Netanyahu sostuvo una reunión con los jefes de seguridad y declaró que “Israel está en guerra contra el terrorismo en varios frentes”.

El presidente Isaac Herzog también condenó el ataque, describiéndolo como un recordatorio de que el país enfrenta “el mal absoluto”.

El movimiento islamista Hamás reivindicó el atentado, asegurando que los responsables eran palestinos y calificando el ataque como una “respuesta natural a los crímenes de la ocupación”.

El ejército israelí desplegó operativos en la zona, rodeando varias localidades palestinas en la región de Ramala, en Cisjordania ocupada, mientras continúa la búsqueda de posibles cómplices.