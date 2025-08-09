Él es el hombre que acabó con la vida de un niño que jugaba "tin tin corre corre"

Una noche de juegos inocentes en un vecindario de Houston, Texas, terminó en una tragedia que conmocionó al mundo.

Un menor de 11 años, Julián Guzmán, fue víctima de un acto de violencia fatal mientras jugaba la popular broma del "tin tin corre corre" con su primo.

El caso puso en el foco la peligrosidad de una reacción desproporcionada ante una travesura infantil, y revelaron la identidad del responsable.

¿Cómo murió el niño de 11 años que jugaba "tin tin corre"?

La noche del suceso, dos niños salieron de una fiesta familiar y se dedicaron a tocar los timbres de algunas casas. Al llegar a la vivienda de Gonzalo León Jr., un veterano del Ejército de 42 años, el juego tomó un giro devastador.

Después de tocar el timbre, los menores se alejaron corriendo, pero una vez que la puerta se abrió, se escucharon dos disparos. Uno de los proyectiles impactó en la espalda de Julián, causándole heridas que le costaron la vida.

El hombre que disparó a un niño por jugar "tin tin corre" en EE.UU.

La investigación policial identificó a Gonzalo León Jr. como el sospechoso del tiroteo.

Foto: Departamento de Policía de Houston/AP

El veterano militar, que sirvió en el Ejército en Afganistán y en la Guardia Nacional de Texas, fue arrestado y acusado de homicidio. Las autoridades informaron que no había evidencia de que el niño estuviera robando o fuera una amenaza, y que el sospechoso disparó de manera "intencional y calculada".

El caso generó un intenso debate sobre la seguridad en los vecindarios y los derechos de los propietarios de armas.

El primo de la víctima relató cómo, tras el disparo, intentó arrastrar el cuerpo de su primo, quien gritaba de dolor.

La justicia impuso una fianza de un millón de dólares a León, arresto domiciliario y monitoreo electrónico.