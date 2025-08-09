CANAL RCN
Internacional Video

Él es el hombre que acabó con la vida de un niño que jugaba "tin tin corre corre"

Revelaron la identidad del hombre que disparó contra un niño de 11 años que jugaba "tin tin corre corre" en su vecindario.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
07:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una noche de juegos inocentes en un vecindario de Houston, Texas, terminó en una tragedia que conmocionó al mundo.

Un menor de 11 años, Julián Guzmán, fue víctima de un acto de violencia fatal mientras jugaba la popular broma del "tin tin corre corre" con su primo.

La muerte de un niño de 11 años por "tocar timbre y correr" alertó a las autoridades
RELACIONADO

La muerte de un niño de 11 años por "tocar timbre y correr" alertó a las autoridades

El caso puso en el foco la peligrosidad de una reacción desproporcionada ante una travesura infantil, y revelaron la identidad del responsable.

¿Cómo murió el niño de 11 años que jugaba "tin tin corre"?

La noche del suceso, dos niños salieron de una fiesta familiar y se dedicaron a tocar los timbres de algunas casas. Al llegar a la vivienda de Gonzalo León Jr., un veterano del Ejército de 42 años, el juego tomó un giro devastador.

Después de tocar el timbre, los menores se alejaron corriendo, pero una vez que la puerta se abrió, se escucharon dos disparos. Uno de los proyectiles impactó en la espalda de Julián, causándole heridas que le costaron la vida.

El hombre que disparó a un niño por jugar "tin tin corre" en EE.UU.

La investigación policial identificó a Gonzalo León Jr. como el sospechoso del tiroteo.

Acusado de matar a niño por jugar 'tin tin corre corre'
Foto: Departamento de Policía de Houston/AP
EE. UU. "derribará" aviones venezolanos que representen amenaza: la advertencia de Trump a Maduro
RELACIONADO

EE. UU. "derribará" aviones venezolanos que representen amenaza: la advertencia de Trump a Maduro

El veterano militar, que sirvió en el Ejército en Afganistán y en la Guardia Nacional de Texas, fue arrestado y acusado de homicidio. Las autoridades informaron que no había evidencia de que el niño estuviera robando o fuera una amenaza, y que el sospechoso disparó de manera "intencional y calculada".

El caso generó un intenso debate sobre la seguridad en los vecindarios y los derechos de los propietarios de armas.

El primo de la víctima relató cómo, tras el disparo, intentó arrastrar el cuerpo de su primo, quien gritaba de dolor.

Estados Unidos aseguró que sobrevuelo de aviones venezolanos en el Caribe fue una provocación
RELACIONADO

Estados Unidos aseguró que sobrevuelo de aviones venezolanos en el Caribe fue una provocación

La justicia impuso una fianza de un millón de dólares a León, arresto domiciliario y monitoreo electrónico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Nicolás Maduro ordenó reforzar la frontera entre Colombia y Venezuela con 25.000 oficiales

Turquía

Joven de 16 años asesinó a tiros a dos policías en Turquía: Esto se sabe

Migrantes

El muro invisible: historias de dolor y esperanza en el borde sur de EE. UU.

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Envían a la cárcel a presunto cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño

De acuerdo con las investigaciones, ‘El Paisa’ estaría vinculado a una red de extorsiones contra comerciantes y ganaderos en varios municipios de Nariño.

Conciertos

J Balvin brilla en los premios VMAs con su show: rindió homenaje a Ricky Martin

El cantante antioqueño dejó en alto la bandera colombiana al sorprender con su show en la importante premiación.

Atlético Nacional

Medellín y Nacional igualaron 3-3 en un partidazo que los dejó a los dos arriba en la tabla

Trabajo

Bogotá impulsa el emprendimiento local con 140 negocios en diferentes ferias

Enfermedades

¿Sabía que siete de cada diez mujeres sufren problemas sexuales por cambios hormonales?