CANAL RCN
Internacional

¿Quién es Sanae Takaichi, la primer mujer en gobernar en Japón?

Antes de llegar a la política fue baterista de heavy metal y se considera una gran admiradora de Margaret Thatcher.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

octubre 21 de 2025
09:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tokio vivió este martes un hecho sin precedentes: la conservadora Sanae Takaichi, de 64 años, fue nombrada como la primera mujer en liderar el gobierno japonés, tras obtener la mayoría parlamentaria y sellar un acuerdo de coalición de último minuto.

Conocida por su postura firme frente a China y por su admiración hacia Margaret Thatcher, Takaichi llega al poder en medio de una compleja coyuntura política, económica y social. Será la quinta persona en dirigir el país en igual número de años, asumiendo un gobierno en minoría a solo días de la visita oficial del presidente estadounidense, Donald Trump.

Takaichi fue designada líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) el pasado 4 de octubre, pese a que su candidatura no era vista como favorita. Su ascenso tomó por sorpresa a muchos cuando se impuso en la primera ronda de votación parlamentaria para reemplazar al primer ministro saliente, Shigeru Ishiba.

Japón aprueba primera píldora anticonceptiva de emergencia sin receta tras ocho años de debate
RELACIONADO

Japón aprueba primera píldora anticonceptiva de emergencia sin receta tras ocho años de debate

Antes de llegar a la política, Takaichi se interesó en el heavy metal:

Takaichi, exbaterista de heavy metal y oriunda de Nara, se ha comprometido a “fortalecer la economía japonesa y reorganizar a Japón como un país que puede ser responsable con las generaciones futuras”.

Sus propuestas económicas reflejan la influencia del ex primer ministro Shinzo Abe, su mentor político. Aunque se distanció de algunas de sus ideas durante la campaña interna del PLD, su elección impulsó las acciones en la bolsa japonesa a niveles récord. Se espera que retome una política de gasto público expansivo y medidas para enfrentar el envejecimiento poblacional y la desaceleración económica.

Japón hace pruebas con sangre artificial compatible con todos los grupos sanguíneos
RELACIONADO

Japón hace pruebas con sangre artificial compatible con todos los grupos sanguíneos

Mujer, conservadora y crítica de China ¿Qué esperar de Takaichi?

Pese a haber prometido un gabinete con una proporción de mujeres “al estilo nórdico”, Takaichi solo incluyó a dos ministras entre los 19 puestos: la ultraconservadora Satsuki Katayama, a cargo de Finanzas, y Kimi Onoda, en Seguridad Económica. La cifra iguala la de su antecesor, evidenciando la persistente brecha de género en la política japonesa.

Pero insiste en visibilizar temas de salud femenina y ha compartido públicamente su experiencia con la menopausia. Pese a sus posturas conservadoras en temas clave: se opone a reformar la ley del siglo XIX que obliga a las parejas casadas a usar un solo apellido y defiende que la sucesión imperial se mantenga exclusivamente masculina.

Pero aun más crítica ha sido frente a China. “El gigante asiático menosprecia completamente a Japón”, mencionó en el pasado, advirtiendo que Tokio debe “abordar la amenaza a la seguridad” que representa Pekín.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Trump dice que está preparando ataques contra el narcotráfico en tierra

Nicolás Maduro

¿Amenaza a EE. UU.? Maduro asegura que Venezuela tiene listos cinco mil misiles antiaéreos

Estados Unidos

El mayor empleador privado de EE. UU. frena contratación de extranjeros por nueva medida de Trump

Otras Noticias

Brasil

Colombiano aprendió a utilizar las redes sociales para encontrar a su hijo perdido en Brasil

La última vez que supieron algo de Samuel se encontraba en la ciudad de Foz de Iguazú, en las fronteras con Argentina y Paraguay.

Masterchef Celebrity Colombia

¡Lágrimas y conmoción en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Este fue el nuevo participante eliminado

Tras un nuevo reto que generó todo tipo de emociones, los chefs tomaron una decisión y quedó conformado el top 9 de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud

Copa BetPlay

¿Cuándo se jugarán los clásicos entre Atlético Nacional y América de Cali en semifinales de Copa BetPlay?

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 22 de octubre de 2025