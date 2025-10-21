¿Quién es Sanae Takaichi, la primer mujer en gobernar en Japón?

Tokio vivió este martes un hecho sin precedentes: la conservadora Sanae Takaichi, de 64 años, fue nombrada como la primera mujer en liderar el gobierno japonés, tras obtener la mayoría parlamentaria y sellar un acuerdo de coalición de último minuto.

Conocida por su postura firme frente a China y por su admiración hacia Margaret Thatcher, Takaichi llega al poder en medio de una compleja coyuntura política, económica y social. Será la quinta persona en dirigir el país en igual número de años, asumiendo un gobierno en minoría a solo días de la visita oficial del presidente estadounidense, Donald Trump.

Takaichi fue designada líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) el pasado 4 de octubre, pese a que su candidatura no era vista como favorita. Su ascenso tomó por sorpresa a muchos cuando se impuso en la primera ronda de votación parlamentaria para reemplazar al primer ministro saliente, Shigeru Ishiba.

RELACIONADO Japón aprueba primera píldora anticonceptiva de emergencia sin receta tras ocho años de debate

Antes de llegar a la política, Takaichi se interesó en el heavy metal:

Takaichi, exbaterista de heavy metal y oriunda de Nara, se ha comprometido a “fortalecer la economía japonesa y reorganizar a Japón como un país que puede ser responsable con las generaciones futuras”.

Sus propuestas económicas reflejan la influencia del ex primer ministro Shinzo Abe, su mentor político. Aunque se distanció de algunas de sus ideas durante la campaña interna del PLD, su elección impulsó las acciones en la bolsa japonesa a niveles récord. Se espera que retome una política de gasto público expansivo y medidas para enfrentar el envejecimiento poblacional y la desaceleración económica.

RELACIONADO Japón hace pruebas con sangre artificial compatible con todos los grupos sanguíneos

Mujer, conservadora y crítica de China ¿Qué esperar de Takaichi?

Pese a haber prometido un gabinete con una proporción de mujeres “al estilo nórdico”, Takaichi solo incluyó a dos ministras entre los 19 puestos: la ultraconservadora Satsuki Katayama, a cargo de Finanzas, y Kimi Onoda, en Seguridad Económica. La cifra iguala la de su antecesor, evidenciando la persistente brecha de género en la política japonesa.

Pero insiste en visibilizar temas de salud femenina y ha compartido públicamente su experiencia con la menopausia. Pese a sus posturas conservadoras en temas clave: se opone a reformar la ley del siglo XIX que obliga a las parejas casadas a usar un solo apellido y defiende que la sucesión imperial se mantenga exclusivamente masculina.

Pero aun más crítica ha sido frente a China. “El gigante asiático menosprecia completamente a Japón”, mencionó en el pasado, advirtiendo que Tokio debe “abordar la amenaza a la seguridad” que representa Pekín.