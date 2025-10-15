CANAL RCN
Internacional

Nuevo ataque con explosivos dejó dos puentes destruidos en Ecuador

Los ataques se registraron horas después de un carro bomba en Guayaquil que dejó un muerto y más de 20 heridos.

Nuevos ataques Ecuador
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
01:00 p. m.
En menos de 24 horas, Ecuador registró una serie de ataques con explosivos que afectaron infraestructura pública, civiles y fuerzas de seguridad, en lo que el gobierno calificó como una represalia directa de las bandas criminales frente a las operaciones militares que se adelantan en varias provincias.

La jornada comenzó con la explosión de un carro bomba en Guayaquil, a las afueras del centro comercial más grande de la ciudad, donde una persona perdió la vida y 26 resultaron heridas.

En el lugar, las autoridades encontraron cuatro cargas explosivas adicionales, que no fueron activadas y que, según la Policía, tenían capacidad para causar una tragedia aún mayor.

Nuevo ataque con explosivos dejó dos puentes destruidos en Ecuador

Mientras Guayaquil intentaba recuperar la calma tras la noche violenta, nuevos ataques se registraron el miércoles.

Esta vez, los blancos fueron dos puentes vehiculares, que resultaron gravemente afectados tras la detonación de explosivos colocados en la base de sus estructuras.

Las imágenes difundidas por fuentes oficiales muestran los pilares destruidos, escombros en la vía y daños en el asfalto, lo que obligó a las autoridades a cerrar completamente el paso vehicular por el riesgo de colapso.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que los tres ataques, el del carro bomba y las dos explosiones en los puentes, estarían relacionados.

¿Quién está detrás de los ataques con explosivos en Ecuador?

Según dijo, las primeras hipótesis apuntan a la banda criminal Los Lobos como los autores materiales e intelectuales de los atentados.

Quienes serían los autores (de los tres ataques) en represalia a la destrucción de la minería ilegal.

El gobierno ecuatoriano informó el martes que las fuerzas armadas bombardearon varios asentamientos dedicados a la extracción ilegal de oro, una actividad que ha financiado a las estructuras criminales.

El presidente Daniel Noboa atribuyó los atentados a una respuesta desesperada de las organizaciones criminales ante la presión del Estado.

Se nota la desesperación de ellos (los mineros ilegales).

