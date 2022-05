En video: impresionante ataque con misiles dejó ocho heridos en Ucrania

La guerra en Ucrania sigue dejando grandes consecuencias y a pesar de que las autoridades locales aseguran que están recuperando territorio de la invasión rusa, los ataques con misiles siguen presentándose en las principales regiones del país y en las últimas horas se ha registrado una terrible arremetida contra un centro cultural en la ciudad de Lozova.

Tres personas murieron el viernes y cinco resultaron heridas el sábado en la región de Donetsk, según anunció su gobernador Pavlo Kyrylenko en Telegram.

Más al oeste, en la región de Járkov, donde Ucrania asegura estar recuperando terreno, las autoridades informaron de ocho heridos, incluido un niño, por misiles lanzados contra un centro cultural en la ciudad de Lozova.

The are deliberately terrorizing the civilian population of Ukraine. Unique shots from surveillance cameras: a Russian missile hitting the Palace of Culture in Lozova, Kharkiv Region. 7 local residents were injured, including 1 child. #airdefenseforukraine. We need it today! pic.twitter.com/5luJWy3s7f